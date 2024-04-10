По словам офицера 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, сейчас преступная армия РФ концентрирует усилия на наступлении в районе Красногоровки Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Красногоровки
Цехоцкий отметил, что враг проводит пехотные штурмы при поддержке бронетехники и бросает в бой спецназовцев на квадроциклах.
Он добавил, что российские оккупанты бросают в бой танки, БМП и другие виды бронетехники, более половины которой уничтожаются украинскими военными.
Он также отметил переодичные авиаудары авиации страны-агрессорки.
Что известно о ситуации на других участках
По информации аналитиков DeepState, российские оккупанты взяли подконтроль лесополосы между селами Тоненькое и Уманское в районе Авдеевки.
Отмечается, что 9 апреля преступная армия РФ пыталась дважды штурмовать южные окрестности Уманского, не жалея ни живой силы, ни военной техники.
Аналитики отмечают, что вражеские атаки отразили воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады из состава Десантно-штурмовых войск.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-