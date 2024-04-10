Армия РФ сосредотачивает усилия на наступлении в районе Красногоровки
Категория
Украина
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Армия РФ сосредотачивает усилия на наступлении в районе Красногоровки

Уничтоженная техника армии РФ
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Источник:  Суспільне

По словам офицера 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, сейчас преступная армия РФ концентрирует усилия на наступлении в районе Красногоровки Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Красногоровки

Цехоцкий отметил, что враг проводит пехотные штурмы при поддержке бронетехники и бросает в бой спецназовцев на квадроциклах.

Третьи сутки подряд как армия РФ при поддержке бронетехники начали наступать в районе Красногоровки, продолжаются штурмы Невельского, Первомайского, пытаются закрепиться. На Красногоровку идут десятками единиц техники. Цель там, Селидово, она в том направлении. Но все атаки отражены, — подчеркнул украинский военный.

Он добавил, что российские оккупанты бросают в бой танки, БМП и другие виды бронетехники, более половины которой уничтожаются украинскими военными.

Постоянно вылавливаем туристов, которые кстати подкреплены спецназовцами, которые на квадроциклах пытались наступать в направлении наших позиций. Это отчаянные штурмовики, то есть мобилизованные подкрепляют, — объясняет Цехоцкий.

Он также отметил переодичные авиаудары авиации страны-агрессорки.

Они желают ударить и пробить оборону в одном месте. Это у них такие маневры. Кулак туда сосредоточили. Но все атаки отражены, позиции наших подразделений под контролем, заверил военный.

Что известно о ситуации на других участках

По информации аналитиков DeepState, российские оккупанты взяли подконтроль лесополосы между селами Тоненькое и Уманское в районе Авдеевки.

Отмечается, что 9 апреля преступная армия РФ пыталась дважды штурмовать южные окрестности Уманского, не жалея ни живой силы, ни военной техники.

На рассвете в бой была введена колонна из 15 ВВТ, а уже в обед еще одна из 10 ВВТ, — подчеркивается в сообщении.

Аналитики отмечают, что вражеские атаки отразили воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады из состава Десантно-штурмовых войск.

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