По словам офицера 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, сейчас преступная армия РФ концентрирует усилия на наступлении в районе Красногоровки Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Красногоровки

Цехоцкий отметил, что враг проводит пехотные штурмы при поддержке бронетехники и бросает в бой спецназовцев на квадроциклах.

Третьи сутки подряд как армия РФ при поддержке бронетехники начали наступать в районе Красногоровки, продолжаются штурмы Невельского, Первомайского, пытаются закрепиться. На Красногоровку идут десятками единиц техники. Цель там, Селидово, она в том направлении. Но все атаки отражены, — подчеркнул украинский военный. Поделиться

Он добавил, что российские оккупанты бросают в бой танки, БМП и другие виды бронетехники, более половины которой уничтожаются украинскими военными.

Постоянно вылавливаем туристов, которые кстати подкреплены спецназовцами, которые на квадроциклах пытались наступать в направлении наших позиций. Это отчаянные штурмовики, то есть мобилизованные подкрепляют, — объясняет Цехоцкий. Поделиться

Он также отметил переодичные авиаудары авиации страны-агрессорки.

Они желают ударить и пробить оборону в одном месте. Это у них такие маневры. Кулак туда сосредоточили. Но все атаки отражены, позиции наших подразделений под контролем, заверил военный. Поделиться

Что известно о ситуации на других участках

По информации аналитиков DeepState, российские оккупанты взяли подконтроль лесополосы между селами Тоненькое и Уманское в районе Авдеевки.

Отмечается, что 9 апреля преступная армия РФ пыталась дважды штурмовать южные окрестности Уманского, не жалея ни живой силы, ни военной техники.

На рассвете в бой была введена колонна из 15 ВВТ, а уже в обед еще одна из 10 ВВТ, — подчеркивается в сообщении. Поделиться

Аналитики отмечают, что вражеские атаки отразили воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады из состава Десантно-штурмовых войск.