Армія США завдає потужних ударів по ІДІЛ

Американські військові розпочали масштабну спецоперацію, у межах якої атакували десятки об'єктів "Ісламської держави" в Сирії. Що важливо розуміти, ці дії були реалізовані у відповідь на атаку на персонал США.

США знову атакують ІДІЛ

Як уже згадувалося раніше, протягом останніх місяців коаліція країн, яку очолили Штати, здійснювали потужні повітряні атаки та наземні операції в Сирії.

Ключові цілі цієї місії — підозрюваних у причетності до "Ісламської держави".

Нещодавно в Сирії підозрювані бойовики ІДІЛ вбили американських військовослужбовців.

Після цього президент США Дональд Трамп публічно оголосив, що країна готується до помсти.

За словами глави Пентагона Піта Гегсета, під удари американських військових потрапили бойовики ІДІЛ, інфраструктура та інші важливі об'єкти терористів.

Також відомо, що ця операція отримала назву "HAWKEYE STRIKE".

Це не початок війни — це декларація помсти. Сьогодні ми полювали і вбили наших ворогів. Багато з них. І ми будемо продовжувати Піт Гегсет Глава Міноборони США

Як стверджує очільник Білого дому, уряд Сирії повністю підтримав цю операцію.