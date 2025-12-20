Армия США наносит мощные удары по ИГИЛ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Армия США наносит мощные удары по ИГИЛ

США снова атакуют ИГИЛ
Читати українською
Источник:  Reuters

Американские военные приступили к масштабной спецоперации, в рамках которой атаковали десятки объектов "Исламского государства" в Сирии. Что важно понимать, эти действия были реализованы в ответ на атаку на США.

Главные тезисы

  • Миссия получила название "HAWKEYE STRIKE".
  • Правительство Сирии уже поддержало действия американской армии.

США снова атакуют ИГИЛ

Как уже упоминалось ранее, в последние месяцы коалиция стран, которую возглавили Штаты, совершали мощные воздушные атаки и наземные операции в Сирии.

Ключевые цели этой миссии — подозреваемые в причастности к "Исламскому государству".

Недавно в Сирии подозреваемые боевики ИГИЛ убили американских военнослужащих.

После этого президент США Дональд Трамп публично объявил, что страна готовится к мести.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, под удары американских военных попали боевики ИГИЛ, инфраструктура и другие важные объекты террористов.

Также известно, что эта операция получила название "HAWKEYE STRIKE".

Это не начало войны — это декларация мести. Сегодня мы охотились и убили наших врагов. Многие из них. И мы будем продолжать.

Пит Хегсет

Пит Хегсет

Глава Минобороны США

Как утверждает глава Белого дома, правительство Сирии полностью поддержало эту операцию.

Дональд Трамп также подчеркнул, что США наносят "очень серьезный ответный удар".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка США разоблачила циничную ложь Трампа касательно Путина
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
СБУ
Новая успешная операция СБУ под ударами оказались Су-27
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда РФ может начать войну против стран Балтии — Буданов назвал год
Буданов предупредил о планах Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?