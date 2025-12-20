Армия США наносит мощные удары по ИГИЛ

Американские военные приступили к масштабной спецоперации, в рамках которой атаковали десятки объектов "Исламского государства" в Сирии. Что важно понимать, эти действия были реализованы в ответ на атаку на США.

США снова атакуют ИГИЛ

Как уже упоминалось ранее, в последние месяцы коалиция стран, которую возглавили Штаты, совершали мощные воздушные атаки и наземные операции в Сирии.

Ключевые цели этой миссии — подозреваемые в причастности к "Исламскому государству".

Недавно в Сирии подозреваемые боевики ИГИЛ убили американских военнослужащих.

После этого президент США Дональд Трамп публично объявил, что страна готовится к мести.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, под удары американских военных попали боевики ИГИЛ, инфраструктура и другие важные объекты террористов.

Также известно, что эта операция получила название "HAWKEYE STRIKE".

Это не начало войны — это декларация мести. Сегодня мы охотились и убили наших врагов. Многие из них. И мы будем продолжать. Пит Хегсет Глава Минобороны США

Как утверждает глава Белого дома, правительство Сирии полностью поддержало эту операцию.