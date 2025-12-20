Армия США наносит мощные удары по ИГИЛ

Американские военные приступили к масштабной спецоперации, в рамках которой атаковали десятки объектов "Исламского государства" в Сирии. Что важно понимать, эти действия были реализованы в ответ на атаку на США.
Главные тезисы
- Миссия получила название "HAWKEYE STRIKE".
- Правительство Сирии уже поддержало действия американской армии.
США снова атакуют ИГИЛ
Как уже упоминалось ранее, в последние месяцы коалиция стран, которую возглавили Штаты, совершали мощные воздушные атаки и наземные операции в Сирии.
Ключевые цели этой миссии — подозреваемые в причастности к "Исламскому государству".
Недавно в Сирии подозреваемые боевики ИГИЛ убили американских военнослужащих.
После этого президент США Дональд Трамп публично объявил, что страна готовится к мести.
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, под удары американских военных попали боевики ИГИЛ, инфраструктура и другие важные объекты террористов.
Также известно, что эта операция получила название "HAWKEYE STRIKE".
Как утверждает глава Белого дома, правительство Сирии полностью поддержало эту операцию.
Дональд Трамп также подчеркнул, что США наносят "очень серьезный ответный удар".
