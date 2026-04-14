Головне управління розвідки України дізналося, що російські загарбники на українському фронті стикнулися з новою проблемою. Як виявилося, солдатів РФ почали тероризувати іноземні найманці.

Черговий трилер в стилі фільмів Альфреда Хічкока — у перехопленій українськими розвідниками розмові окупантів зі 111 окремого мотострілецького полку, які діють на Покровському напрямку, — йдеться в заяві ГУР.

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, російські окупанти активно скаржаться одне одному на загадкового “Чупу”.

Що важливо розуміти, йдеться про сомалійського найманця ЗС РФ, який ходить позиціями і розстрілює своїх “побратимів”.

Макс, Макс — 200, 200. Чупа его обнулил, Чупа его обнулил… Чупа, Чупа застрелил Макса и своих еще четверых, — бідкається в перехопленні один із солдатів РФ.

На переконання воєнної розвідки Україні, ці події є доказом тотального морального розпаду ворожих військ.

Росія активно практикує рекрутинг небезпечних асоціальних елементів у різних куточках світу, попри те, що вони є небезпечними для її власних військових.