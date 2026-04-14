Армію РФ накрила хвиля паніки через свавілля сомалійського найманця
Головне управління розвідки України дізналося, що російські загарбники на українському фронті стикнулися з новою проблемою. Як виявилося, солдатів РФ почали тероризувати іноземні найманці.

Головні тези:

  • Сомалійський найманець розстрілює своїх “побратимів” безпосередньо на фронті.
  • Однак солдати РФ нічого не можуть зробити, щоб його зупинити.

Що відбувається в армії РФ

Черговий трилер в стилі фільмів Альфреда Хічкока — у перехопленій українськими розвідниками розмові окупантів зі 111 окремого мотострілецького полку, які діють на Покровському напрямку, — йдеться в заяві ГУР.

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, російські окупанти активно скаржаться одне одному на загадкового “Чупу”.

Що важливо розуміти, йдеться про сомалійського найманця ЗС РФ, який ходить позиціями і розстрілює своїх “побратимів”.

Макс, Макс — 200, 200. Чупа его обнулил, Чупа его обнулил… Чупа, Чупа застрелил Макса и своих еще четверых, — бідкається в перехопленні один із солдатів РФ.

На переконання воєнної розвідки Україні, ці події є доказом тотального морального розпаду ворожих військ.

Росія активно практикує рекрутинг небезпечних асоціальних елементів у різних куточках світу, попри те, що вони є небезпечними для її власних військових.

Принял, будьте осторожны, смотрите по сторонам, чтобы “Чупа” к вам не явился, дальше расспрашивай, где, кто, кого еще он видел, что еще он знает и как они хотели уйти, — заявив у перехопленні ще один солдат РФ.

Більше по темі

Україна вдарила бомбами та ракетами SCALP по місцю зберігання дронів РФ — відео
Нам не потрібен ЄС "лайт", як і НАТО — Зеленський
Росія схибила під час атаки на водосховище в Харківській області
