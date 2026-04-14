Головне управління розвідки України дізналося, що російські загарбники на українському фронті стикнулися з новою проблемою. Як виявилося, солдатів РФ почали тероризувати іноземні найманці.
Головні тези:
- Сомалійський найманець розстрілює своїх “побратимів” безпосередньо на фронті.
- Однак солдати РФ нічого не можуть зробити, щоб його зупинити.
Що відбувається в армії РФ
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, російські окупанти активно скаржаться одне одному на загадкового “Чупу”.
Що важливо розуміти, йдеться про сомалійського найманця ЗС РФ, який ходить позиціями і розстрілює своїх “побратимів”.
На переконання воєнної розвідки Україні, ці події є доказом тотального морального розпаду ворожих військ.
Росія активно практикує рекрутинг небезпечних асоціальних елементів у різних куточках світу, попри те, що вони є небезпечними для її власних військових.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-