Армию РФ накрыла волна паники из-за террора сомалийского наемника
Главное управление разведки Украины узнало, что российские захватчики на украинском фронте столкнулись с новой проблемой. Как оказалось, солдатов РФ начали терроризировать иностранные наемники.

  • Сомалийский наемник расстреливает солдатов РФ непосредственно на фронте.
  • Однако оккупанты ничего не могут сделать, чтобы его остановить.

Очередной триллер в стиле фильмов Альфреда Хичкока — в перехваченном украинскими разведчиками разговоре оккупантов из 111 отдельного мотострелкового полка, которые действуют на Покровском направлении, — сказано в заявлении ГУР.

Как удалось узнать украинским разведчикам, российские оккупанты активно жалуются друг другу на загадочного "Чупу".

Что важно понимать, речь идет о сомалийском наемнике ВС РФ, который ходит позициями и расстреливает своих “побратимов”.

Макс, Макс — 200, 200. Чупа его обнулил, Чупа его обнулил… Чупа, Чупа застрелил Макса и своих еще четверых, — жалуется в перехвате один из солдат РФ.

По мнению военной разведки Украины, эти события являются доказательством тотального морального распада вражеских войск.

Россия активно практикует рекрутинг опасных асоциальных элементов в разных уголках мира, несмотря на то, что они опасны для ее же собственных военных.

Принял, будьте осторожны, смотрите по сторонам, чтобы "Чупа" к вам не явился, дальше расспрашивай, где, кто, кого еще он видел, что они знали и как они хотели уйти, — заявил в перехвате еще один солдат РФ.

