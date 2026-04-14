Главное управление разведки Украины узнало, что российские захватчики на украинском фронте столкнулись с новой проблемой. Как оказалось, солдатов РФ начали терроризировать иностранные наемники.
Главные тезисы
- Сомалийский наемник расстреливает солдатов РФ непосредственно на фронте.
- Однако оккупанты ничего не могут сделать, чтобы его остановить.
Что происходит в армии РФ
Как удалось узнать украинским разведчикам, российские оккупанты активно жалуются друг другу на загадочного "Чупу".
Что важно понимать, речь идет о сомалийском наемнике ВС РФ, который ходит позициями и расстреливает своих “побратимов”.
По мнению военной разведки Украины, эти события являются доказательством тотального морального распада вражеских войск.
Россия активно практикует рекрутинг опасных асоциальных элементов в разных уголках мира, несмотря на то, что они опасны для ее же собственных военных.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-