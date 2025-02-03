Астраханський ГПЗ припинив роботу після атаки БпЛА
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Астраханський ГПЗ припинив роботу після атаки БпЛА

Наслідки атаки дронів на Астраханський ГПЗ
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Джерело:  online.ua

Газоперерабатывающий завод в Ахтюбинске на территории Астраханской области приступил к работе во внедрении новейшего направления дронов. 

Головні тези:

  • Астраханський ГПЗ припинив роботу після атаки дронів.
  • Губернатор Астраханщини спростував повідомлення в соцмережах про екологічну катастрофу.
  • Астраханський газопереробний завод є величезним газохімічним комплексом, який випускає автомобільний бензин, паливо дизельне та інші продукти.

Що відомо про наслідки атаки дронів на Астраханський ГПЗ в Ахтюбінську

Отримавши завчасні сигнали про небезпеку БПЛА, підприємство зупинило свою роботу, що дало змогу не допустити викидів і уникнути пошкодження об'єктів хімічної небезпеки, — заявив губернатор Астраханської області Ігорь Бабушкін.

Він також почав стверджувати про нібито фейкові повідомлення у соцмережах про наслідки атаки та екологічну катастрофу, заявляючи про “український слід” та спроби посіяти паніку серед жителів регіону.

Росприроднаглядом і службою моніторингу ГПЗ ведеться постійний аналіз екологічного стану повітря. Перевищень норм немає, — цинічно заявляє Бабушкін.

Астраханський газопереробний завод "Газпрому" — один із найбільших у світі газохімічних комплексів. Працює з 1985 року: дві черги заводу були по черзі запущені в експлуатацію в 1986, 1997 роках. Чисельність співробітників 5600 осіб. Є найбільшим підприємством Астраханської області. Завод випускає автомобільний бензин, паливо дизельне, технічну сірку тощо.

Що відомо про останні наслідки атаки дронів на енергооб’єкти в Росії

За інформацією російських Telegram-каналів та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, вніч на 3 лютого дрони атакували газопереробний завод в Ахтюбінську на території Астраханської області країни-агресорки та НПЗ у Волгограді. 

Російські канали почали писати про атаку БпЛА по місцевому заводу у Волгограді, при цьому не уточнюючи, яке саме підприємство було атаковано.

Через деякий час канал Baza підтвердив, що попередньо атака відбувалася по нафтопереробному заводу, який належить "Лукойлу". Після атаки в кількох районах міста зникло світло.

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