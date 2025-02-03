Газоперерабатывающий завод в Ахтюбинске на территории Астраханской области приступил к работе во внедрении новейшего направления дронов.
Головні тези:
- Астраханський ГПЗ припинив роботу після атаки дронів.
- Губернатор Астраханщини спростував повідомлення в соцмережах про екологічну катастрофу.
- Астраханський газопереробний завод є величезним газохімічним комплексом, який випускає автомобільний бензин, паливо дизельне та інші продукти.
Що відомо про наслідки атаки дронів на Астраханський ГПЗ в Ахтюбінську
Він також почав стверджувати про нібито фейкові повідомлення у соцмережах про наслідки атаки та екологічну катастрофу, заявляючи про “український слід” та спроби посіяти паніку серед жителів регіону.
Астраханський газопереробний завод "Газпрому" — один із найбільших у світі газохімічних комплексів. Працює з 1985 року: дві черги заводу були по черзі запущені в експлуатацію в 1986, 1997 роках. Чисельність співробітників 5600 осіб. Є найбільшим підприємством Астраханської області. Завод випускає автомобільний бензин, паливо дизельне, технічну сірку тощо.
Що відомо про останні наслідки атаки дронів на енергооб’єкти в Росії
За інформацією російських Telegram-каналів та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, вніч на 3 лютого дрони атакували газопереробний завод в Ахтюбінську на території Астраханської області країни-агресорки та НПЗ у Волгограді.
Російські канали почали писати про атаку БпЛА по місцевому заводу у Волгограді, при цьому не уточнюючи, яке саме підприємство було атаковано.
Через деякий час канал Baza підтвердив, що попередньо атака відбувалася по нафтопереробному заводу, який належить "Лукойлу". Після атаки в кількох районах міста зникло світло.
Дрони атакували Астраханський газопереробний завод в Росії pic.twitter.com/tBZcOUEaWW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 3, 2025
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