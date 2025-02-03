Газоперерабатывающий завод в Ахтюбинске на территории Астраханской области сократил работу в результате ночного режима дронов.

Что известно о последствиях атаки дронов на Астраханское ГПЗ в Ахтюбинске

Получив заблаговременно сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности, — заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Поделиться

Он также начал утверждать о якобы фейковых сообщениях в соцсетях о последствиях атаки и экологической катастрофе, заявляя об "украинском следе" и попытках посеять панику среди жителей региона.

Росприроднадзором и службой мониторинга ГПЗ ведется постоянный анализ экологического состояния воздуха. Превышений норм нет, — цинично заявляет Бабушкин. Поделиться

Астраханский газоперерабатывающий завод "Газпрома" — один из крупнейших в мире газохимических комплексов. Работает с 1985 года: две очереди завода были поочередно запущены в эксплуатацию в 1986, 1997 годах. Численность сотрудников 5600 человек. Является самым крупным предприятием Астраханской области. Завод выпускает автомобильный бензин, дизельное топливо, техническую серу и т.д.

Что известно о последних последствиях атаки дронов на энергообъекты в России

По информации российских Telegram-каналов и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в ночь на 3 февраля дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Ахтюбинске на территории Астраханской области страны-агрессоры и НПЗ в Волгограде.

Российские каналы начали писать об атаке БпЛА по местному заводу в Волгограде, при этом не уточняя, какое предприятие было атаковано.

Через некоторое время канал Baza подтвердил, что предварительно атака происходила по принадлежащему "Лукойлу" нефтеперерабатывающему заводу. После атаки в нескольких районах города пропал свет.