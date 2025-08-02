Астроном показав унікальні знімки рідкісного явища на Сонці

Як зазначив астрофотограф Андреа Ваноні, нещодавно на Сонці зафіксували підвищену магнітну активність. Саме тому він вирішив зробити знімки, які демонструють масивні корональні петлі.
Головні тези:
- Сонця перебуває в постійному стані активності, тому це може стати причиною різних явищ.
- Корональні петлі є частиною триваючого сонячного циклу, періоду тривалістю приблизно 11 років.
Що відбувається на Сонці
Астроном звертає увагу на те, що корональні петлі — йдеться про масивні дуги гарячої плазми Сонця — відіграють вирішальну роль у формуванні космічної погоди.
Що важливо розуміти, вони можуть впливати на технології та зв'язок на Землі.
Ні для кого не секрет, що ці явища відбуваються через магнітне поле Сонця, яке слугує каналом для плазми, спрямовуючи її в чітку петлеву форму.
За словами астрономи, ці петлі можуть бути настільки великі, часто охоплюючи відстані, достатні для того, щоб охопити всю Землю.
Окрім того, наголошується, що коли сонячні протуберанці розриваються, вони спроможні викидати в космос величезні кількості енергії та речовини.
Як зазначає астроном, це викид частинок, відомий як корональний викид маси. Бувають випадки, коли він може сягати Землі.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-