Астроном показав унікальні знімки рідкісного явища на Сонці
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астроном показав унікальні знімки рідкісного явища на Сонці

Що відбувається на Сонці
Джерело:  online.ua

Як зазначив астрофотограф Андреа Ваноні, нещодавно на Сонці зафіксували підвищену магнітну активність. Саме тому він вирішив зробити знімки, які демонструють масивні корональні петлі. 

Головні тези:

  • Сонця перебуває в постійному стані активності, тому це може стати причиною різних явищ.
  • Корональні петлі є частиною триваючого сонячного циклу, періоду тривалістю приблизно 11 років.

Що відбувається на Сонці

Астроном звертає увагу на те, що корональні петлі  — йдеться про масивні дуги гарячої плазми Сонця  — відіграють вирішальну роль у формуванні космічної погоди.

Що важливо розуміти, вони можуть впливати на технології та зв'язок на Землі.

Ні для кого не секрет, що ці явища відбуваються через магнітне поле Сонця, яке слугує каналом для плазми, спрямовуючи її в чітку петлеву форму.

Фото: Andrea Vanoni

За словами астрономи, ці петлі можуть бути настільки великі, часто охоплюючи відстані, достатні для того, щоб охопити всю Землю.

Сонячні протуберанці, такі як корональні петлі, що спостерігаються на зображенні, зазвичай пов'язані з активними областями Сонця. Ці області часто містять сонячні плями, які являють собою більш холодні і темні ділянки на поверхні зірки.

Фото: Andrea Vanoni

Окрім того, наголошується, що коли сонячні протуберанці розриваються, вони спроможні викидати в космос величезні кількості енергії та речовини.

Як зазначає астроном, це викид частинок, відомий як корональний викид маси. Бувають випадки, коли він може сягати Землі.

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