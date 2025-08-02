Астроном показал уникальные снимки редкого явления на Солнце

Как отметил астрофотограф Андреа Ванони, недавно на Солнце зафиксировали повышенную магнитную активность. Именно поэтому он решил сделать снимки, демонстрирующие массивные корональные петли.
Главные тезисы
- Солнце находится в постоянном состоянии активности, поэтому это может стать причиной разных явлений.
- Корональные петли являются частью продолжающегося солнечного цикла.
Что происходит на Солнце
Астроном обращает внимание на то, что корональные петли — речь идет о массивных дугах горячей плазмы Солнца — играют решающую роль в формировании космической погоды.
Что важно понимать, они могут оказывать влияние на технологии и связь на Земле.
Ни для кого не секрет, что эти явления происходят через магнитное поле Солнца, служащее каналом для плазмы, направляя ее в четкую петлевую форму.
По словам астрономов, эти петли могут быть столь велики, часто охватывая расстояния, достаточные для того, чтобы охватить всю Землю.
Кроме того, указано, что когда солнечные протуберанцы разрываются, они могут выбрасывать в космос огромное количество энергии и вещества.
Как отмечает астроном, это выброс частиц, известный как корональный выброс массы. Бывают случаи, когда он может доходить до Земли.
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