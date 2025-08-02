Астроном показал уникальные снимки редкого явления на Солнце
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астроном показал уникальные снимки редкого явления на Солнце

Что происходит на Солнце
Читати українською
Источник:  online.ua

Как отметил астрофотограф Андреа Ванони, недавно на Солнце зафиксировали повышенную магнитную активность. Именно поэтому он решил сделать снимки, демонстрирующие массивные корональные петли.

Главные тезисы

  • Солнце находится в постоянном состоянии активности, поэтому это может стать причиной разных явлений.
  • Корональные петли являются частью продолжающегося солнечного цикла.

Что происходит на Солнце

Астроном обращает внимание на то, что корональные петли — речь идет о массивных дугах горячей плазмы Солнца — играют решающую роль в формировании космической погоды.

Что важно понимать, они могут оказывать влияние на технологии и связь на Земле.

Ни для кого не секрет, что эти явления происходят через магнитное поле Солнца, служащее каналом для плазмы, направляя ее в четкую петлевую форму.

Фото: Andrea Vanoni

По словам астрономов, эти петли могут быть столь велики, часто охватывая расстояния, достаточные для того, чтобы охватить всю Землю.

Солнечные протуберанцы, такие как наблюдаемые на изображении корональные петли, обычно связаны с активными областями Солнца. Эти области часто содержат солнечные пятна, которые являют собой более холодные и темные участки на поверхности звезды.

Фото: Andrea Vanoni

Кроме того, указано, что когда солнечные протуберанцы разрываются, они могут выбрасывать в космос огромное количество энергии и вещества.

Как отмечает астроном, это выброс частиц, известный как корональный выброс массы. Бывают случаи, когда он может доходить до Земли.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы нашли источник загадочных радиосигналов из космоса
космос
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Как сделать селфи в космосе — экс-инженер NASA придумал простой способ
Селфи в космосе – вполне достижимая мечта
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе скрытую материю
Что еще удалось узнать о темной материи

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?