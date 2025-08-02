Астроном показал уникальные снимки редкого явления на Солнце

Как отметил астрофотограф Андреа Ванони, недавно на Солнце зафиксировали повышенную магнитную активность. Именно поэтому он решил сделать снимки, демонстрирующие массивные корональные петли.

Что происходит на Солнце

Астроном обращает внимание на то, что корональные петли — речь идет о массивных дугах горячей плазмы Солнца — играют решающую роль в формировании космической погоды.

Что важно понимать, они могут оказывать влияние на технологии и связь на Земле.

Ни для кого не секрет, что эти явления происходят через магнитное поле Солнца, служащее каналом для плазмы, направляя ее в четкую петлевую форму.

Фото: Andrea Vanoni

По словам астрономов, эти петли могут быть столь велики, часто охватывая расстояния, достаточные для того, чтобы охватить всю Землю.

Солнечные протуберанцы, такие как наблюдаемые на изображении корональные петли, обычно связаны с активными областями Солнца. Эти области часто содержат солнечные пятна, которые являют собой более холодные и темные участки на поверхности звезды. Поделиться

Фото: Andrea Vanoni

Кроме того, указано, что когда солнечные протуберанцы разрываются, они могут выбрасывать в космос огромное количество энергии и вещества.