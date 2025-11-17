Атака дронів. У російському Орлі та на ТОТ Донеччини лунали гучні вибухи — відео

У російському Орлі пізно ввечері 16 листопада пролунали вибухи. Місцеві джерела повідомляють про можливу атаку на Орловську ТЕЦ. Також дрони атакували підстанцію

“Бавовна” в Орлі та Донецьку: що відомо

16 листопада близько 20:00 російські Telegram-канали почали писати, що у напрямку Орловської області летять багато безпілотників.

Після цього у соцмережах почали поширюватись повідомлення про гучні звуки, які чули у різних районах міста, а також про дим, що підіймається в районі енергетичного об’єкта. Поширити

Офіційних коментарів російська влада станом на цей момент не надала. Проте місцеві Telegram-канали масово публікують фото й відео, на яких видно спалахи та наслідки вибухів.

Якщо інформація про атаку на ТЕЦ підтвердиться, це може мати значний вплив на роботу енергетичної інфраструктури регіону, адже станція забезпечує електропостачання промислових об’єктів і житлових районів.

Також дрони атакували підстанцію ПС “Чайкине” у тимчасово окупованому Донецьку. Через це місто охопив блекаут.