Атака дронів. У російському Орлі та на ТОТ Донеччини лунали гучні вибухи — відео

У російському Орлі пізно ввечері 16 листопада пролунали вибухи. Місцеві джерела повідомляють про можливу атаку на Орловську ТЕЦ. Також дрони атакували підстанцію
Головні тези:
- В російському Орлі та на ТОТ Донеччини відбулися гучні вибухи, що може свідчити про атаку дронів на енергетичні об'єкти.
- Поширення інформації та фото у соцмережах свідчить про серйозні наслідки подій, а офіційні коментарі від влади поки відсутні.
- Атака на енергетичні об'єкти може суттєво вплинути на роботу інфраструктури регіону та спричинити проблеми з електропостачанням.
“Бавовна” в Орлі та Донецьку: що відомо
16 листопада близько 20:00 російські Telegram-канали почали писати, що у напрямку Орловської області летять багато безпілотників.
Офіційних коментарів російська влада станом на цей момент не надала. Проте місцеві Telegram-канали масово публікують фото й відео, на яких видно спалахи та наслідки вибухів.
Якщо інформація про атаку на ТЕЦ підтвердиться, це може мати значний вплив на роботу енергетичної інфраструктури регіону, адже станція забезпечує електропостачання промислових об’єктів і житлових районів.
Також дрони атакували підстанцію ПС “Чайкине” у тимчасово окупованому Донецьку. Через це місто охопив блекаут.
