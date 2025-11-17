Атака дронів. У російському Орлі та на ТОТ Донеччини лунали гучні вибухи — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Атака дронів. У російському Орлі та на ТОТ Донеччини лунали гучні вибухи — відео

вибухи
Read in English
Джерело:  online.ua

У російському Орлі пізно ввечері 16 листопада пролунали вибухи. Місцеві джерела повідомляють про можливу атаку на Орловську ТЕЦ. Також дрони атакували підстанцію  

Головні тези:

  • В російському Орлі та на ТОТ Донеччини відбулися гучні вибухи, що може свідчити про атаку дронів на енергетичні об'єкти.
  • Поширення інформації та фото у соцмережах свідчить про серйозні наслідки подій, а офіційні коментарі від влади поки відсутні.
  • Атака на енергетичні об'єкти може суттєво вплинути на роботу інфраструктури регіону та спричинити проблеми з електропостачанням.

“Бавовна” в Орлі та Донецьку: що відомо

16 листопада близько 20:00 російські Telegram-канали почали писати, що у напрямку Орловської області летять багато безпілотників.

Після цього у соцмережах почали поширюватись повідомлення про гучні звуки, які чули у різних районах міста, а також про дим, що підіймається в районі енергетичного об’єкта.

Офіційних коментарів російська влада станом на цей момент не надала. Проте місцеві Telegram-канали масово публікують фото й відео, на яких видно спалахи та наслідки вибухів.

Якщо інформація про атаку на ТЕЦ підтвердиться, це може мати значний вплив на роботу енергетичної інфраструктури регіону, адже станція забезпечує електропостачання промислових об’єктів і житлових районів.

Також дрони атакували підстанцію ПС “Чайкине” у тимчасово окупованому Донецьку. Через це місто охопив блекаут.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії: під ударами порт Туапсе та 3 підстанції — відео
"Бавовна" в Росії 2 листопада - перші подробиці
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії: горять нафтові підприємства й електропідстанція — відео
Дрони знову атакують Росію - які наслідки
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ, Крим та ТОТ Донеччини — відео
Генштаб ЗСУ
Генштаб звітує про ураження кількох важливих ворожих цілей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?