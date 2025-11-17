Атака дронов. В российском Орле и на ТОТ Донеxчины раздавались громкие взрывы — видео
Атака дронов. В российском Орле и на ТОТ Донеxчины раздавались громкие взрывы — видео

взрыв
Источник:  online.ua

В российском Орле поздно вечером 16 ноября раздались взрывы. Местные источники сообщают о возможной атаке на Орловскую ТЭЦ. Также дроны атаковали подстанцию

Главные тезисы

  • В российском Орле и на ТОТ Донеччины произошли взрывы, возможно вызванные атакой дронов на энергетические объекты.
  • Отсутствие официальных комментариев от власти усугубляет напряженность ситуации и вызывает обеспокоенность у местных жителей.
  • Потенциальные проблемы с электроснабжением могут серьезно повлиять на работу инфраструктуры региона и жилых районов в случае подтверждения информации об атаке на энергетические объекты.

"Бавовна" в Орле и Донецке: что известно

16 ноября около 20:00 российские Telegram-каналы начали писать, что в направлении Орловской области летят многие беспилотники.

После этого в соцсетях начали распространяться сообщения о громких звуках, которые слышали в разных районах города, а также о дыме, поднимающемся в районе энергетического объекта.

Официальные комментарии российские власти по состоянию на данный момент не предоставили. Однако местные Telegram-каналы массово публикуют фото и видео, на которых видны вспышки и последствия взрывов.

Если информация об атаке на ТЭЦ подтвердится, это может оказать большое влияние на работу энергетической инфраструктуры региона, ведь станция обеспечивает электроснабжение промышленных объектов и жилых районов.

Также дроны атаковали подстанцию ПС "Чайкино" во временно оккупированном Донецке. Поэтому город охватил блекаут.

Генштаб ВСУ
Генштаб отчитывается о поражении нескольких важных вражеских целей

