Атака РФ на Київ. Влада спростувала інформацію про четвертого загиблого
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Київ. Влада спростувала інформацію про четвертого загиблого

КМДА
Наслідки атаки армії РФ на Київ

За інформацією керівника КМВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки злочинної армїі РФ по Києву у Шевченківському районі загинули троє осіб. У той же час інформація про четвертого загиблого не підтвердилась. 

Головні тези:

  • Внаслідок атаки злочинної армії РФ по Києву загинули троє осіб, загибель ще однієї людини не підтвердилась.
  • Російська окупаційна армія пошкодила будівлі підприємства та інші об'єкти, включаючи станцію метро та заклади живлення у Києві.
  • У результаті атаки загинули охоронець закладу харчування та двоє людей, які перебували в мікроавтобусі.
  • Влада повідомила про відновлення роботи станції метро та надання водопостачання у будинки мешканців.
  • Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів посилити тиск на усіх, хто підтримує агресивну політику Росії проти України.

Що відомо про наслідки атаки терористичної армії РФ по Києву

Ткаченко уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків у віці 43 та 25 років та 41-річна жінка.

Ще трьом постраждалим було оказано медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів було частково зруйновано будівлю одного з підприємств, на третьому поверсі якої спалахнула пожежа.

Окрім цього пошкодження отримали заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, магазин, 10 автомобілів та станція метро "Лук'янівська".

Що відомо про пошкоджені внаслідок атаки об’єкти у Києві

Згодом у КМДА повідомили, що станція "Лук'янівська" відновила роботу.

У напрямку ТЦ "Квадрат" працюють і вихід, і вхід. А у напрямку вулиці Юрія Іллєнка вихід тимчасово зачинений.

Після пошкодження водопровідної магістралі водопостачання у будинки киян мають повернути протягом дня.

Народ, який хоче миру — не запускає балістичні ракети по центру міста і не вбиває мирних людей, які їхали на роботу. Росіяни продовжують руйнувати, нищити та вбивати. На їхню хвору думку саме так виглядає мир, — зазначив Ткаченко.

За інформацією представників Офісу генпрокурора, у Києві внаслідок ворожої атаки загинув охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі

Президент Володимир Зеленський також відреагував на злочинну атаку окупаційної армії РФ по столиці і закликав світових лідерів провідних країн посилити тиск на усіх, хто допомагає країні-агресорці Росії чинити терор проти українців.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Київ балістикою — щонайменше 4 людини загинули
Віталій Кличко
атака на Київ 18 січня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 2 балістичні ракети й 24 дрони під час атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП у Запоріжжі
Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?