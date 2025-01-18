За інформацією керівника КМВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки злочинної армїі РФ по Києву у Шевченківському районі загинули троє осіб. У той же час інформація про четвертого загиблого не підтвердилась.

Що відомо про наслідки атаки терористичної армії РФ по Києву

Ткаченко уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків у віці 43 та 25 років та 41-річна жінка.

Ще трьом постраждалим було оказано медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів було частково зруйновано будівлю одного з підприємств, на третьому поверсі якої спалахнула пожежа.

Окрім цього пошкодження отримали заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, магазин, 10 автомобілів та станція метро "Лук'янівська".

Що відомо про пошкоджені внаслідок атаки об’єкти у Києві

Згодом у КМДА повідомили, що станція "Лук'янівська" відновила роботу.

У напрямку ТЦ "Квадрат" працюють і вихід, і вхід. А у напрямку вулиці Юрія Іллєнка вихід тимчасово зачинений.

Після пошкодження водопровідної магістралі водопостачання у будинки киян мають повернути протягом дня.

Народ, який хоче миру — не запускає балістичні ракети по центру міста і не вбиває мирних людей, які їхали на роботу. Росіяни продовжують руйнувати, нищити та вбивати. На їхню хвору думку саме так виглядає мир, — зазначив Ткаченко. Поширити

За інформацією представників Офісу генпрокурора, у Києві внаслідок ворожої атаки загинув охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі

Президент Володимир Зеленський також відреагував на злочинну атаку окупаційної армії РФ по столиці і закликав світових лідерів провідних країн посилити тиск на усіх, хто допомагає країні-агресорці Росії чинити терор проти українців.