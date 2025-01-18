За інформацією керівника КМВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки злочинної армїі РФ по Києву у Шевченківському районі загинули троє осіб. У той же час інформація про четвертого загиблого не підтвердилась.
Головні тези:
- Внаслідок атаки злочинної армії РФ по Києву загинули троє осіб, загибель ще однієї людини не підтвердилась.
- Російська окупаційна армія пошкодила будівлі підприємства та інші об'єкти, включаючи станцію метро та заклади живлення у Києві.
- У результаті атаки загинули охоронець закладу харчування та двоє людей, які перебували в мікроавтобусі.
- Влада повідомила про відновлення роботи станції метро та надання водопостачання у будинки мешканців.
- Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів посилити тиск на усіх, хто підтримує агресивну політику Росії проти України.
Що відомо про наслідки атаки терористичної армії РФ по Києву
Ткаченко уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків у віці 43 та 25 років та 41-річна жінка.
Ще трьом постраждалим було оказано медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.
Внаслідок ракетного удару російських окупантів було частково зруйновано будівлю одного з підприємств, на третьому поверсі якої спалахнула пожежа.
Окрім цього пошкодження отримали заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, магазин, 10 автомобілів та станція метро "Лук'янівська".
Що відомо про пошкоджені внаслідок атаки об’єкти у Києві
Згодом у КМДА повідомили, що станція "Лук'янівська" відновила роботу.
У напрямку ТЦ "Квадрат" працюють і вихід, і вхід. А у напрямку вулиці Юрія Іллєнка вихід тимчасово зачинений.
Після пошкодження водопровідної магістралі водопостачання у будинки киян мають повернути протягом дня.
За інформацією представників Офісу генпрокурора, у Києві внаслідок ворожої атаки загинув охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі
Президент Володимир Зеленський також відреагував на злочинну атаку окупаційної армії РФ по столиці і закликав світових лідерів провідних країн посилити тиск на усіх, хто допомагає країні-агресорці Росії чинити терор проти українців.
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