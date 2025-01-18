По информации руководителя КМВА Тимура Ткаченко, в результате атаки преступной армии РФ по Киеву в Шевченковском районе погибли три человека. В то же время информация о четвертом погибшем не подтвердилась.

Что известно о последствиях атаки террористической армии РФ по Киеву

Ткаченко уточнил, что в результате вражеской атаки погибли двое мужчин в возрасте 43 и 25 лет и 41-летняя женщина.

Еще трем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. От госпитализации они отказались.

В результате ракетного удара российских окупантов было частично разрушено здание одного из предприятий, на третьем этаже которого вспыхнул пожар.

Кроме этого повреждения получили заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин, 10 автомобилей и станция метро "Лукьяновская".

Что известно о поврежденных в результате атаки объектах в Киеве

Впоследствии в КГГА сообщили, что станция "Лукьяновская" возобновила работу.

В направлении ТЦ "Квадрат" работают и выход, и вход. А в направлении улицы Юрия Ильенко выход временно закрыт.

После повреждения водопроводной магистрали водоснабжение в дома киевлян должны вернуть в течение дня.

Народ, желающий мира — не запускает баллистические ракеты по центру города и не убивает ехавших на работу мирных людей. Россияне продолжают разрушать, уничтожать и убивать. По их больному мнению именно так выглядит мир, — отметил Ткаченко. Поделиться

По информации представителей Офиса генпрокурора, в Киеве в результате вражеской атаки погиб охранник заведения питания и находившиеся в микроавтобусе мужчина и женщина

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на преступную атаку оккупационной армии РФ по столице и призвал мировых лидеров ведущих стран усилить давление на всех, кто помогает стране-агрессорке России совершать террор против украинцев.