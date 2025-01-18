По информации руководителя КМВА Тимура Ткаченко, в результате атаки преступной армии РФ по Киеву в Шевченковском районе погибли три человека. В то же время информация о четвертом погибшем не подтвердилась.
Главные тезисы
- В результате атаки преступной армии РФ на Киев погибли три человека, информация о четвертом погибшем не подтверждена.
- Среди пострадавших двое мужчин и 41-летняя женщина, трое получили медицинскую помощь.
- Здания предприятий, станция метро и другие объекты в Киеве были повреждены в результате ракетного удара РФ.
- Станция метро “Лукьяновская” возобновила работу, а водоснабжение в домах киевлян должно быть восстановлено в течение дня.
Что известно о последствиях атаки террористической армии РФ по Киеву
Ткаченко уточнил, что в результате вражеской атаки погибли двое мужчин в возрасте 43 и 25 лет и 41-летняя женщина.
Еще трем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. От госпитализации они отказались.
В результате ракетного удара российских окупантов было частично разрушено здание одного из предприятий, на третьем этаже которого вспыхнул пожар.
Кроме этого повреждения получили заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин, 10 автомобилей и станция метро "Лукьяновская".
Что известно о поврежденных в результате атаки объектах в Киеве
Впоследствии в КГГА сообщили, что станция "Лукьяновская" возобновила работу.
В направлении ТЦ "Квадрат" работают и выход, и вход. А в направлении улицы Юрия Ильенко выход временно закрыт.
После повреждения водопроводной магистрали водоснабжение в дома киевлян должны вернуть в течение дня.
По информации представителей Офиса генпрокурора, в Киеве в результате вражеской атаки погиб охранник заведения питания и находившиеся в микроавтобусе мужчина и женщина
Президент Владимир Зеленский также отреагировал на преступную атаку оккупационной армии РФ по столице и призвал мировых лидеров ведущих стран усилить давление на всех, кто помогает стране-агрессорке России совершать террор против украинцев.
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