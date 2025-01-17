Атака РФ на Кривий Ріг. Кількість постраждалих стрімко зросла

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 14, з них четверо — діти.
Головні тези:
- Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 14 осіб, з них четверо — діти.
- За даними Дніпропетровської ОВА, в результаті атаки загинули три жінки та чоловік, ще троє осіб знаходяться у важкому стані.
- Наслідки удару РФ вразили не лише житлові будинки, а й інфраструктуру міста, включно з навчальними закладами.
Кількість постраждалих у Кривому Розі стрімко зросла
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
До 14 людей, з них — 4 дитини, зросла кількість постраждалих у Кривому Розі після сьогоднішньої ворожої атаки.
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що постраждалі діти — це хлопчики 9 та 12 років й дівчата 1,5 та 9. Дев’ятирічна дівчинка госпіталізована, лікарі оцінюють стан пацієнтки як відносно задовільний.
Загалом у лікарні залишаються п'ятеро поранених. Троє — «важкі».
Наслідки удару Росії по Кривому Рогу
За інформацією представників Дніпропетровської ОВА, внаслідок удару російських терористів загинули три жінки та чоловік.
Троє госпіталізовані у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці. Серед постраждалих 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років.
Внаслідок удару частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів. Також ракети влучили по відкритій території. Пошкоджені два багатоквартирні будинки та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа.
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