Атака РФ на Кривий Ріг. Кількість постраждалих стрімко зросла

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 14, з них четверо — діти.

Кількість постраждалих у Кривому Розі стрімко зросла

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До 14 людей, з них — 4 дитини, зросла кількість постраждалих у Кривому Розі після сьогоднішньої ворожої атаки.

Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, 17 приватних будинків, три господарчі споруди та 11 автомобілів. Поширити

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що постраждалі діти — це хлопчики 9 та 12 років й дівчата 1,5 та 9. Дев’ятирічна дівчинка госпіталізована, лікарі оцінюють стан пацієнтки як відносно задовільний.

Кривий Ріг після атаки РФ

Загалом у лікарні залишаються п'ятеро поранених. Троє — «важкі».

Наслідки удару Росії по Кривому Рогу

За інформацією представників Дніпропетровської ОВА, внаслідок удару російських терористів загинули три жінки та чоловік.

Олександр Вілкул уточнив, що загинули цивільні особи, які знаходились у дворі п'ятиповерхового будинку в момент удару. Поширити

Троє госпіталізовані у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці. Серед постраждалих 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років.