За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула, кількість загиблих внаслідок удару терористичної армії РФ по Кривому Рогу зросла до чотирьох осіб. У той же час кількість постраждалих вже складає сімох осіб.

Що відомо про наслідки удару злочинної армії РФ по Кривому Рогу

За інформацією представників Дніпропетровської ОВА, внаслідок удару російських терористів загинули три жінки та чоловік.

Олександр Вілкул уточнив, що загинули цивільні особи, які знаходились у дворі п'ятиповерхового будинку в момент удару.

Троє госпіталізовані у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці. Серед постраждалих 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років.

Внаслідок удару частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів. Також ракети влучили по відкритій території. Пошкоджені два багатоквартирні будинки та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа.

Що відомо про загиблих внаслідок удару по Кривому Рогу

За інформацією Telegram-каналу СВОЇ, чоловік на ім’я Ігор від початку розв’язаної Росією злочинної війни втратив вже двох дружин, оскільки друга його жінка загинула під час сьогодняшньої атаки російських терористів по Кривому Рогу.

У 2022 році він поховав у Херсоні матір трьох своїх дітей. Сьогодні у його старшого сина день народження, тому вони разом із новою дружиною поїхали на ринок за покупками. Під час удару жінку вбило уламками у власному авто.