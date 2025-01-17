По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, число погибших в результате удара террористической армии РФ по Кривому Рогу возросло до четырех человек.
Главные тезисы
- Число погибших и пострадавших в Кривом Роге увеличилось из-за удара армии РФ.
- История семьи, которая уже не в первый раз потеряла близких из-за войны.
- После удара армии РФ женщина погибла во время поездки на рынок, оставив детей с новыми тяжелыми переживаниями.
- На месте происшествия госпитализированы многие пострадавшие, среди которых молодая девушка и мужчины разных возрастов.
Что известно о последствиях удара преступной армии РФ по Кривому Рогу
По информации представителей Днепропетровской ОВА, в результате удара российских террористов погибли три женщины и мужчина.
Александр Вилкул уточнил, что погибли гражданские, находившиеся во дворе пятиэтажного дома в момент удара.
Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двоим оказали помощь на месте. Среди пострадавших 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет.
В результате удара частично разрушено четырехэтажное здание одного из учебных заведений. Также ракеты попали по открытой территории. Повреждены два многоквартирных дома и хозяйственная постройка. На четвертом этаже одного из домов возник пожар.
Что известно о погибших в результате удара по Кривому Рогу
По информации Telegram-канала СВОИ, мужчина по имени Игорь с начала развязанной Россией преступной войны потерял уже двух жен, поскольку вторая его женщина погибла во время атаки российских террористов по Кривому Рогу.
В 2022 году он похоронил в Херсоне мать троих своих детей. Сегодня у его старшего сына день рождения, поэтому они вместе с новой женой уехали на рынок за покупками. При ударе женщину убило обломками в собственном авто.
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