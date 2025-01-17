По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, число погибших в результате удара террористической армии РФ по Кривому Рогу возросло до четырех человек.

Что известно о последствиях удара преступной армии РФ по Кривому Рогу

По информации представителей Днепропетровской ОВА, в результате удара российских террористов погибли три женщины и мужчина.

Александр Вилкул уточнил, что погибли гражданские, находившиеся во дворе пятиэтажного дома в момент удара.

Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двоим оказали помощь на месте. Среди пострадавших 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет.

В результате удара частично разрушено четырехэтажное здание одного из учебных заведений. Также ракеты попали по открытой территории. Повреждены два многоквартирных дома и хозяйственная постройка. На четвертом этаже одного из домов возник пожар.

Что известно о погибших в результате удара по Кривому Рогу

По информации Telegram-канала СВОИ, мужчина по имени Игорь с начала развязанной Россией преступной войны потерял уже двух жен, поскольку вторая его женщина погибла во время атаки российских террористов по Кривому Рогу.

В 2022 году он похоронил в Херсоне мать троих своих детей. Сегодня у его старшего сына день рождения, поэтому они вместе с новой женой уехали на рынок за покупками. При ударе женщину убило обломками в собственном авто.