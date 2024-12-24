Ракетный удар РФ по Кривому Рогу — под завалами дома ищут женщину

В Кривом Роге под завалами четырехэтажного дома, в который днем 24 декабря попала вражеская ракета, может быть еще один человек.

В Кривом Роге под завалами дома ищут женщину

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

По предварительной информации, один человек не выходит на связь. Это женщина 1951 года рождения.

Около 16:00 во вторник враг ударил по Кривому Рогу. Ракета попала в жилой дом.

Сейчас известно о 15 пострадавших, десять из них госпитализировали. Четверо в тяжелом состоянии. Поделиться

Около 20:00 из-под завалов в Кривом Роге достали женщину, которая находилась 4 часа под завалами. Ее передали врачам, они оказывают всю необходимую медпомощь.

Один человек погиб.

Оновлено в 22.30.

Женщина, считавшаяся исчезнувшей и которая предварительно могла быть под завалами разрушенного в результате ракетного удара по Кривому Рогу, вышла на связь. В момент атаки ее не было дома.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Женщина, которая считалась пропавшей, вышла на связь. Ее не было дома. Все лица в соответствии со списками вышли на связь, — сообщили спасатели. Поделиться

Число пострадавших в Кривом Роге увеличилось, есть жертва

Из-под завалов криворожского дома, разбитого россиянами, достали еще одного мужчину.

Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его, однако, к сожалению, спасти не удалось. Поделиться

Под руинами могут быть еще люди, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.