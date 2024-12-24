Ракетный удар РФ по Кривому Рогу — под завалами дома ищут женщину

В Кривом Роге под завалами четырехэтажного дома, в который днем 24 декабря попала вражеская ракета, может быть еще один человек.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара армии РФ по Кривому Рогу погиб один человек, а еще один остался под завалами.
- Спасатели ищут женщину 1951 года рождения, оставшуюся под руинами четырехэтажного дома, и оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
- Представители ГСЧС Днепропетровской области сообщают о возможном увеличении числа пострадавших в Кривом Роге и продолжении поисков под руинами разрушенного дома.
В Кривом Роге под завалами дома ищут женщину
Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.
По предварительной информации, один человек не выходит на связь. Это женщина 1951 года рождения.
Около 16:00 во вторник враг ударил по Кривому Рогу. Ракета попала в жилой дом.
Около 20:00 из-под завалов в Кривом Роге достали женщину, которая находилась 4 часа под завалами. Ее передали врачам, они оказывают всю необходимую медпомощь.
Один человек погиб.
Оновлено в 22.30.
Женщина, считавшаяся исчезнувшей и которая предварительно могла быть под завалами разрушенного в результате ракетного удара по Кривому Рогу, вышла на связь. В момент атаки ее не было дома.
Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.
Число пострадавших в Кривом Роге увеличилось, есть жертва
Из-под завалов криворожского дома, разбитого россиянами, достали еще одного мужчину.
Под руинами могут быть еще люди, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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