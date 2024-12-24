Ракетный удар РФ по Кривому Рогу — под завалами дома ищут женщину
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу — под завалами дома ищут женщину

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Кривой Рог
Read in English
Читати українською

В Кривом Роге под завалами четырехэтажного дома, в который днем 24 декабря попала вражеская ракета, может быть еще один человек.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара армии РФ по Кривому Рогу погиб один человек, а еще один остался под завалами.
  • Спасатели ищут женщину 1951 года рождения, оставшуюся под руинами четырехэтажного дома, и оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
  • Представители ГСЧС Днепропетровской области сообщают о возможном увеличении числа пострадавших в Кривом Роге и продолжении поисков под руинами разрушенного дома.

В Кривом Роге под завалами дома ищут женщину

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

По предварительной информации, один человек не выходит на связь. Это женщина 1951 года рождения.

Около 16:00 во вторник враг ударил по Кривому Рогу. Ракета попала в жилой дом.

Сейчас известно о 15 пострадавших, десять из них госпитализировали. Четверо в тяжелом состоянии.

Около 20:00 из-под завалов в Кривом Роге достали женщину, которая находилась 4 часа под завалами. Ее передали врачам, они оказывают всю необходимую медпомощь.

Один человек погиб.

Оновлено в 22.30.

Женщина, считавшаяся исчезнувшей и которая предварительно могла быть под завалами разрушенного в результате ракетного удара по Кривому Рогу, вышла на связь. В момент атаки ее не было дома.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Женщина, которая считалась пропавшей, вышла на связь. Ее не было дома. Все лица в соответствии со списками вышли на связь, — сообщили спасатели.

Число пострадавших в Кривом Роге увеличилось, есть жертва

Из-под завалов криворожского дома, разбитого россиянами, достали еще одного мужчину.

Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его, однако, к сожалению, спасти не удалось.

Под руинами могут быть еще люди, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Кривому Рогу — возросло количество погибших
ДСНС Украины
Кривой Рог
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала ракетой дом в Кривом Роге — есть раненные
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия удара по Кривому Рогу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших увеличилось, есть погибший
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Кривой Рог

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?