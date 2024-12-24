Ракетний удар РФ по Кривому Рогу — під завалами будинку шукають жінку
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу — під завалами будинку шукають жінку

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Кривий Ріг
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У Кривому Розі під завалами чотириповерхового будинку, в який вдень 24 грудня влучила ворожа ракета, може бути ще одна людина.

Головні тези:

  • У Кривому Розі під завалами будинку шукають жінку, яка залишилася після ракетного удару РФ.
  • Зіткнувшись зі страшною трагедією, рятувальники докладають всі зусилля для врятування постраждалих.
  • Наслідки ракетного удару: 15 постраждалих, одна людина загинула, а ще одна залишилася під завалами.

У Кривому Розі під завалами будинку шукають жінку

Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, одна особа не виходить на звʼязок. Це жінка 1951 року народження.

Близько 16:00 вівторка ворог ударив по Кривому Рогу. Ракета влучила у житловий будинок.

Наразі відомо про 15 постраждалих, десятеро з них ушпиталили. Четверо у важкому стані. Це жінки 72, 65 та 42 років. І 78-річний чоловік.

Близько 20.00 з-під завалів у Кривому Розі дістали жінку, яка знаходилася 4 години під завалами. Її передали лікарям, вони надають всю необхідну меддопомогу.

Одна людина загинула.

Оновлено о 22.30.

Жінка, яку вважали зниклою і яка попередньо могла бути під завалами зруйнованого внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, вийшла на звʼязок. В момент атаки її не було вдома.

Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області.

Жінка, яка вважалась зниклою вийшла на зв’язок. Її не було вдома. Всі особи відповідно до списків вийшли на зв'язок, — повідомили рятувальники.

Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася, є жертва

З-під завалів криворізького будинку, потрощеного росіянами, дістали ще одного чоловіка.

Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати його. Втім, на жаль, врятувати не вдалося.

Під руїнами ще можуть бути люди, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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