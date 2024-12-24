Ракетний удар РФ по Кривому Рогу — під завалами будинку шукають жінку

У Кривому Розі під завалами чотириповерхового будинку, в який вдень 24 грудня влучила ворожа ракета, може бути ще одна людина.
Головні тези:
- У Кривому Розі під завалами будинку шукають жінку, яка залишилася після ракетного удару РФ.
- Зіткнувшись зі страшною трагедією, рятувальники докладають всі зусилля для врятування постраждалих.
- Наслідки ракетного удару: 15 постраждалих, одна людина загинула, а ще одна залишилася під завалами.
У Кривому Розі під завалами будинку шукають жінку
Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.
За попередньою інформацією, одна особа не виходить на звʼязок. Це жінка 1951 року народження.
Близько 16:00 вівторка ворог ударив по Кривому Рогу. Ракета влучила у житловий будинок.
Близько 20.00 з-під завалів у Кривому Розі дістали жінку, яка знаходилася 4 години під завалами. Її передали лікарям, вони надають всю необхідну меддопомогу.
Одна людина загинула.
Оновлено о 22.30.
Жінка, яку вважали зниклою і яка попередньо могла бути під завалами зруйнованого внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, вийшла на звʼязок. В момент атаки її не було вдома.
Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області.
Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася, є жертва
З-під завалів криворізького будинку, потрощеного росіянами, дістали ще одного чоловіка.
Під руїнами ще можуть бути люди, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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