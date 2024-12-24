Удар РФ по Кривому Рогу. Кількість постраждалих збільшилася, є загиблий

Близько 16.00 24 грудня Росія атакувала балістичною ракетою багатоквартирний будинок у Кривому Розі. Станом на 19.00 відомо про одного загиблого чоловіка, якого дістали з-під завалів. 11 людей поранено, з них троє знаходяться у важкому стані.

Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася, є жертва

З-під завалів криворізького будинку, потрощеного росіянами, дістали ще одного чоловіка.

Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати його. Втім, на жаль, врятувати не вдалося. Поширити

Під руїнами ще можуть бути люди, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Місце влучання російської ракети у Кривому Розі

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали 11 людей.

Троє поранених у Кривому Розі — у важкому стані. Загалом на цю хвилину відомо про 11 постраждалих. Сергій Лисак Керівник Дніпропетровської ОВА

Серед постраждалих — 16-річна дівчинка. Також Лисак додав, що госпіталізовані семеро людей.

Триває рятувальна операція.

Місце влучання російської ракети у Кривому Розі

Російська ракета поцілила у житловий будинок в Кривому Розі

Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється. З’ясовуємо також, чи постраждали люди, — зазначив Лисак. Поширити

Вілкул повідомив, що воєнні злочинці з армії РФ завдали удару балістичною ракетою.

"Високоточні" потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин, — зазначив Вілкул.

За попередньою інформацією, відомо про щонайменше п’ятьох поранених. Двох людей вдалось врятувати з-під завалів.