Удар РФ по Кривому Рогу. Кількість постраждалих збільшилася, є загиблий

Близько 16.00 24 грудня Росія атакувала балістичною ракетою багатоквартирний будинок у Кривому Розі. Станом на 19.00 відомо про одного загиблого чоловіка, якого дістали з-під завалів. 11 людей поранено, з них троє знаходяться у важкому стані.
Головні тези:
- Одна людина загинула, а 11 отримали поранення внаслідок ракетного удару Росії по Кривому Розі.
- Серед постраждалих є троє осіб у важкому стані, серед яких 16-річна дівчинка. Семеро людей госпіталізовані.
- Керівник Дніпропетровської ОВА повідомив, що можуть бути ще люди під завалами, тому триває рятувальна операція.
Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася, є жертва
З-під завалів криворізького будинку, потрощеного росіянами, дістали ще одного чоловіка.
Під руїнами ще можуть бути люди, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали 11 людей.
Серед постраждалих — 16-річна дівчинка. Також Лисак додав, що госпіталізовані семеро людей.
Триває рятувальна операція.
Російська ракета поцілила у житловий будинок в Кривому Розі
Вілкул повідомив, що воєнні злочинці з армії РФ завдали удару балістичною ракетою.
"Високоточні" потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин, — зазначив Вілкул.
За попередньою інформацією, відомо про щонайменше п’ятьох поранених. Двох людей вдалось врятувати з-під завалів.
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