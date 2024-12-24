Удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших увеличилось, есть погибший

Около 16:00 24 декабря Россия атаковала баллистической ракетой многоквартирный дом в Кривом Роге. По состоянию на 19:00 известно об одном погибшем мужчине, которого достали из-под завалов. 11 человек ранены, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших в Кривом Роге увеличилось, есть жертва

Из-под завалов криворожского дома, разбитого россиянами, достали еще одного мужчину.

Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его, однако, к сожалению, спасти не удалось. Поделиться

Под руинами могут быть еще люди, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Место попадания российской ракеты в Кривом Роге

В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 11 человек.

Трое раненых в Кривом Роге находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности на эту минуту известно об 11 пострадавших. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

Среди пострадавших — 16-летняя девочка. Также Лисак добавил, что госпитализированы семь человек.

Продолжается спасательная операция.

Место попадания российской ракеты в Кривом Роге

Российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге

Враг ударил по Кривому Рогу. Поврежден жилой дом. Поделиться

Вилкул сообщил, что военные преступники из армии РФ нанесли удар баллистической ракете.

"Высокоточные" чудовища прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры. Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям, — отметил Вилкул.

По предварительной информации, известно о по меньшей мере пятерых раненых. Двух человек удалось спасти из-под завалов.