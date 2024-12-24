Удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших увеличилось, есть погибший

Около 16:00 24 декабря Россия атаковала баллистической ракетой многоквартирный дом в Кривом Роге. По состоянию на 19:00 известно об одном погибшем мужчине, которого достали из-под завалов. 11 человек ранены, из них трое находятся в тяжелом состоянии.
Главные тезисы
- Россия атаковала баллистической ракетой жилой дом в Кривом Роге, что привело к гибели одного человека и ранению 11 человек.
- Среди раненых есть три человека в тяжелом состоянии, включая 16-летнюю девочку. Семь человек были госпитализированы.
- Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о продолжающейся спасательной операции из-за возможного нахождения людей под завалами.
Число пострадавших в Кривом Роге увеличилось, есть жертва
Из-под завалов криворожского дома, разбитого россиянами, достали еще одного мужчину.
Под руинами могут быть еще люди, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 11 человек.
Среди пострадавших — 16-летняя девочка. Также Лисак добавил, что госпитализированы семь человек.
Продолжается спасательная операция.
Российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге
Вилкул сообщил, что военные преступники из армии РФ нанесли удар баллистической ракете.
"Высокоточные" чудовища прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры. Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям, — отметил Вилкул.
По предварительной информации, известно о по меньшей мере пятерых раненых. Двух человек удалось спасти из-под завалов.
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