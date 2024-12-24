Удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших увеличилось, есть погибший
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших увеличилось, есть погибший

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Кривой Рог
Read in English
Читати українською

Около 16:00 24 декабря Россия атаковала баллистической ракетой многоквартирный дом в Кривом Роге. По состоянию на 19:00 известно об одном погибшем мужчине, которого достали из-под завалов. 11 человек ранены, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

Главные тезисы

  • Россия атаковала баллистической ракетой жилой дом в Кривом Роге, что привело к гибели одного человека и ранению 11 человек.
  • Среди раненых есть три человека в тяжелом состоянии, включая 16-летнюю девочку. Семь человек были госпитализированы.
  • Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о продолжающейся спасательной операции из-за возможного нахождения людей под завалами.

Число пострадавших в Кривом Роге увеличилось, есть жертва

Из-под завалов криворожского дома, разбитого россиянами, достали еще одного мужчину.

Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его, однако, к сожалению, спасти не удалось.

Под руинами могут быть еще люди, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Место попадания российской ракеты в Кривом Роге

В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 11 человек.

Трое раненых в Кривом Роге находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности на эту минуту известно об 11 пострадавших.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Руководитель Днепропетровской ОВА

Среди пострадавших — 16-летняя девочка. Также Лисак добавил, что госпитализированы семь человек.

Продолжается спасательная операция.

Место попадания российской ракеты в Кривом Роге

Российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге

Враг ударил по Кривому Рогу. Поврежден жилой дом.

Вилкул сообщил, что военные преступники из армии РФ нанесли удар баллистической ракете.

"Высокоточные" чудовища прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры. Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям, — отметил Вилкул.

По предварительной информации, известно о по меньшей мере пятерых раненых. Двух человек удалось спасти из-под завалов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Кривой Рог — в городе есть разрушения, пострадали более 10 человек
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
РФ атаковала Кривой Рог — в городе есть разрушения, пострадали более 10 человек
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала ракетой Кривой Рог — есть погибшие и раненые
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала ракетой дом в Кривом Роге — есть раненные
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия удара по Кривому Рогу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?