Атака РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших стремительно возросло

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 14, из них четверо — дети.
Главные тезисы
- Число пострадавших в результате атаки РФ по Кривому Рогу выросло до 14 человек, включая 4 детей.
- Последствия удара затронули жилые дома, инфраструктуру города и учебные заведения.
- Трое госпитализированы в тяжелом состоянии, включая девятилетнюю девочку.
- Пожар возник на четвертом этаже одного из разрушенных домов.
- Удар РФ поразил не только жителей, но и городскую инфраструктуру, вызвав широкомасштабные разрушения.
Число пострадавших в Кривом Роге стремительно возросло
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
До 14 человек, из них — 4 ребенка, выросло количество пострадавших в Кривом Роге после сегодняшней вражеской атаки.
Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что пострадавшие дети — это мальчики 9 и 12 лет и девочки 1,5 и 9. Девятилетняя девочка госпитализирована, врачи оценивают состояние пациентки как относительно удовлетворительное.
Всего в больнице остаются пятеро раненых. Трое — «тяжелые».
Последствия удара России по Кривому Рогу
По информации представителей Днепропетровской ОВА, в результате удара российских террористов погибли три женщины и мужчина.
Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двоим оказали помощь на месте. Среди пострадавших 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет.
В результате удара частично разрушено четырехэтажное здание одного из учебных заведений. Также ракеты попали по открытой территории. Повреждены два многоквартирных дома и хозяйственная постройка. На четвертом этаже одного из домов возник пожар.
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