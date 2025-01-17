Атака РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Кривому Рогу. Число пострадавших стремительно возросло

ДСНС Украины
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Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 14, из них четверо — дети.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в результате атаки РФ по Кривому Рогу выросло до 14 человек, включая 4 детей.
  • Последствия удара затронули жилые дома, инфраструктуру города и учебные заведения.
  • Трое госпитализированы в тяжелом состоянии, включая девятилетнюю девочку.
  • Пожар возник на четвертом этаже одного из разрушенных домов.
  • Удар РФ поразил не только жителей, но и городскую инфраструктуру, вызвав широкомасштабные разрушения.

Число пострадавших в Кривом Роге стремительно возросло

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

До 14 человек, из них — 4 ребенка, выросло количество пострадавших в Кривом Роге после сегодняшней вражеской атаки.

Повреждены четыре многоквартирных дома, 17 частных домов, три хозяйственных постройки и 11 автомобилей.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что пострадавшие дети — это мальчики 9 и 12 лет и девочки 1,5 и 9. Девятилетняя девочка госпитализирована, врачи оценивают состояние пациентки как относительно удовлетворительное.

Кривой Рог после атаки РФ

Всего в больнице остаются пятеро раненых. Трое — «тяжелые».

Последствия удара России по Кривому Рогу

По информации представителей Днепропетровской ОВА, в результате удара российских террористов погибли три женщины и мужчина.

Александр Вилкул уточнил, что погибли находившиеся во дворе пятиэтажного дома гражданские лица в момент удара.

Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двоим оказали помощь на месте. Среди пострадавших 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет.

В результате удара частично разрушено четырехэтажное здание одного из учебных заведений. Также ракеты попали по открытой территории. Повреждены два многоквартирных дома и хозяйственная постройка. На четвертом этаже одного из домов возник пожар.

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