Атака РФ на українське сховище ядерних відходів. Зеленський звернувся до союзників

7 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Росія вкотре завдала удару по особливій території навколо Чорнобильської атомної станції. Ворожий дрон поцілив в одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Український лідер закликав світ посилити тиск на РФ, поки не стало надто пізно.

Зеленський засудив новий воєнний злочин Росії

За словами глави держави, йдеться про об’єкт надзвичайно критичної інфраструктури.

На тлі останніх подій президент наказав МЗС України, Міністерству енергетики та всі іншим службам негайно сповістити союзників про те, що сталося.

На переконання Зеленського, ворог умисно завдав удару саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури.

Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна — удар по самій Росії. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що протягом минулої ночі противник знову бив по інших цивільних об’єктах одразу в 13 різних регіонах України.

За тиждень, що минає, російські окпанти випустили проти мирних українців 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 КАБів.