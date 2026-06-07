Атака РФ на українське сховище ядерних відходів. Зеленський звернувся до союзників

7 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Росія вкотре завдала удару по особливій території навколо Чорнобильської атомної станції. Ворожий дрон поцілив в одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Український лідер закликав світ посилити тиск на РФ, поки не стало надто пізно.
Головні тези:
- Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону.
- Однак Зеленський наголосив, що світ не має права ігнорувати цю атаку.
Зеленський засудив новий воєнний злочин Росії
За словами глави держави, йдеться про об’єкт надзвичайно критичної інфраструктури.
На тлі останніх подій президент наказав МЗС України, Міністерству енергетики та всі іншим службам негайно сповістити союзників про те, що сталося.
На переконання Зеленського, ворог умисно завдав удару саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури.
Глава держави звернув увагу на те, що протягом минулої ночі противник знову бив по інших цивільних об’єктах одразу в 13 різних регіонах України.
За тиждень, що минає, російські окпанти випустили проти мирних українців 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 КАБів.
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