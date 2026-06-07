Атака РФ на українське сховище ядерних відходів. Зеленський звернувся до союзників
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на українське сховище ядерних відходів. Зеленський звернувся до союзників

Володимир Зеленський
Зеленський засудив новий воєнний злочин Росії

7 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Росія вкотре завдала удару по особливій території навколо Чорнобильської атомної станції. Ворожий дрон поцілив в одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Український лідер закликав світ посилити тиск на РФ, поки не стало надто пізно.

Головні тези:

  • Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону.
  • Однак Зеленський наголосив, що світ не має права ігнорувати цю атаку.

Зеленський засудив новий воєнний злочин Росії

За словами глави держави, йдеться про об’єкт надзвичайно критичної інфраструктури.

На тлі останніх подій президент наказав МЗС України, Міністерству енергетики та всі іншим службам негайно сповістити союзників про те, що сталося.

На переконання Зеленського, ворог умисно завдав удару саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури.

Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна — удар по самій Росії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що протягом минулої ночі противник знову бив по інших цивільних об’єктах одразу в 13 різних регіонах України.

За тиждень, що минає, російські окпанти випустили проти мирних українців 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 КАБів.

Треба збільшувати тиск на Росію. Дякую всім, хто допомагає! — наголосив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни ліквідували ще 1350 російських окупантів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
2 людини загинули внаслідок ударів РФ по Херсонщині та Донеччині
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
2 людини загинули внаслідок ударів РФ по Херсонщині та Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала в Україні сховище ядерних відходів
НАЕК "Енергоатом"
Внаслідок удару БПЛА пошкоджено будівлю ЦСВЯП

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?