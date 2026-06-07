Атака РФ на украинское хранилище ядерных отходов. Зеленский обратился к союзникам
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на украинское хранилище ядерных отходов. Зеленский обратился к союзникам

Владимир Зеленский
Зеленский осудил новое военное преступление России
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7 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Россия в очередной раз нанесла удар по особой территории вокруг Чернобыльской атомной станции. Вражеский дрон попал в одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Украинский лидер призвал мир усилить давление на РФ, пока не стало слишком поздно.

Главные тезисы

  • Пока не зафиксировано превышения норм радиационного фона.
  • Однако Зеленский подчеркнул, что мир не вправе игнорировать эту атаку.

Зеленский осудил новое военное преступление России

По словам главы государства, речь идет об объекте чрезвычайно критической инфраструктуры.

На фоне последних событий президент приказал МИД Украины, Министерству энергетики и всем остальным службам немедленно известить союзников о случившемся.

По мнению Зеленского, враг умышленно нанес удар именно по этому объекту ядерной инфраструктуры.

На сегодняшний день нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что их террористическая война — удар по самой России.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что в течение минувшей ночи противник снова бил по гражданским объектам сразу в 13 разных регионах Украины.

За прошедшую неделю российские оккупанты выпустили против мирных украинцев 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 КАБов.

Нужно усиливать давление на Россию. Спасибо всем, кто помогает! — подчеркнул Зеленский.

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