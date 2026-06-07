Россия атаковала в Украине хранилище ядерных отходов

Минувшей ночью, 7 июня, российские оккупанты нанесли удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Следует отметить, что радиационное состояние пока в норме.
Главные тезисы
- Россияне прибегли к очередному акту ядерного терроризма.
- Это произошло вблизи населенного пункта Буряковка Киевской области — расстояние до ЧАЭС около 15 км.
В результате удара БПЛА повреждено здание ЦХОЯТ
В 02:10 российский дрон попал в площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).
В результате было частично разрушено здание приема контейнеров. Что важно понимать, отработанное ядерное топливо там не сохранялось.
В НАЭК "Энергоатом" официально подтвердили, что очаг возгорания площадью 40 кв.м оперативно локализован и полностью ликвидирован.
Никто из работников не пострадал.
Кроме того, указано, что радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы.
В команде “НАЭК “Энергоатом” также подчеркнули, что продолжается непрерывный мониторинг ситуации и полноценное взаимодействие со всеми ответственными государственными службами.
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