Россия атаковала в Украине хранилище ядерных отходов
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала в Украине хранилище ядерных отходов

НАЭК "Энергоатом"
В результате удара БПЛА повреждено здание ЦХОЯТ
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Минувшей ночью, 7 июня, российские оккупанты нанесли удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Следует отметить, что радиационное состояние пока в норме.

Главные тезисы

  • Россияне прибегли к очередному акту ядерного терроризма.
  • Это произошло вблизи населенного пункта Буряковка Киевской области — расстояние до ЧАЭС около 15 км.

В результате удара БПЛА повреждено здание ЦХОЯТ

В 02:10 российский дрон попал в площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

В результате было частично разрушено здание приема контейнеров. Что важно понимать, отработанное ядерное топливо там не сохранялось.

В НАЭК "Энергоатом" официально подтвердили, что очаг возгорания площадью 40 кв.м оперативно локализован и полностью ликвидирован.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Никто из работников не пострадал.

Кроме того, указано, что радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы.

Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру подлинное лицо кремлевского режима, сознательно создающего угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В команде “НАЭК “Энергоатом” также подчеркнули, что продолжается непрерывный мониторинг ситуации и полноценное взаимодействие со всеми ответственными государственными службами.

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