Росія атакувала в Україні сховище ядерних відходів

Минулої ночі, 7 червня, російські окупанти завдали удару по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Варто зазначити, що радіаційний стан наразі у нормі.
Головні тези:
- Росіяни вдалися до чергового акту ядерного тероризму.
- Це сталося поблизу населеного пункту Буряківка на Київщині — відстань до ЧАЕС близько 15 км.
Внаслідок удару БПЛА пошкоджено будівлю ЦСВЯП
О 02:10 російський дрон влучив у майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).
Внаслідок цього було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. Що важливо розуміти, відпрацьоване ядерне паливо там не зберігалося.
В “НАЕК “Енергоатом” офіційно підтвердили, що осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовано та повністю ліквідовано.
Ніхто із працівників не постраждав.
Окрім того, наголошується, що радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.
В команді “НАЕК “Енергоатом”також наголосили, що триває безперервний моніторинг ситуації та повноцінна взаємодія з усіма відповідальними державними службами.
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