Росія атакувала в Україні сховище ядерних відходів
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала в Україні сховище ядерних відходів

НАЕК "Енергоатом"
Внаслідок удару БПЛА пошкоджено будівлю ЦСВЯП

Минулої ночі, 7 червня, російські окупанти завдали удару по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Варто зазначити, що радіаційний стан наразі у нормі. 

Головні тези:

  • Росіяни вдалися до чергового акту ядерного тероризму.
  • Це сталося поблизу населеного пункту Буряківка на Київщині — відстань до ЧАЕС близько 15 км.

Внаслідок удару БПЛА пошкоджено будівлю ЦСВЯП

О 02:10 російський дрон влучив у майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Внаслідок цього було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. Що важливо розуміти, відпрацьоване ядерне паливо там не зберігалося.

В “НАЕК “Енергоатом” офіційно підтвердили, що осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовано та повністю ліквідовано.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ніхто із працівників не постраждав.

Окрім того, наголошується, що радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В команді “НАЕК “Енергоатом”також наголосили, що триває безперервний моніторинг ситуації та повноцінна взаємодія з усіма відповідальними державними службами.

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