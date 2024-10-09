Атака РФ на Україну 9 жовтня. Жодний російський дрон не досягнув цілі

Уночі 9 жовтня російські окупанти знову випустили по мирним українських містах та селах ракети й десятки безпілотників. Силам ППО вдалося успішно відбити атаку ворожих дронів.

Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 9 жовтня 2024 року армія РФ завдала удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області РФ.

Окрім того, для нової атаки противник також використав 22-ма ударних БпЛА із Приморсько-Ахтарська — РФ., мис Чауда — Крим.

Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила:

авіацію,

зенітні ракетні війська,

підрозділи РЕБ,

мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії! Разом — до перемоги! — повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Поширити

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про ситуацію на Полтавщині та Київщині після російської атаки

Увечері 8 жовтня російські війська атакували Полтавську область — під удар ворога потрапив промисловий об’єкт.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Філіп Пронін.

Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового об’єкта в області, — заявив він. Поширити

Як зазначив Філіп Пронін, в результаті атаки ніхто не постраждав.

У ніч на 9 жовтня у повітряному просторі Київщині були зафіксовані безпілотники, протиповітряна оборона відпрацювала по цілях.

Влада закликала громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників, — нагадали в КОВА. Поширити

О 03:22 пролунав відбій повітряної тривоги.