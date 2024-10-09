Атака РФ на Україну 9 жовтня. Жодний російський дрон не досягнув цілі

Уночі 9 жовтня російські окупанти знову випустили по мирним українських містах та селах ракети й десятки безпілотників. Силам ППО вдалося успішно відбити атаку ворожих дронів.
Головні тези:
- Сили ППО збивали російські дрони в Одеській, Вінницькій та Київській областях.
- Ще один ударний безпілотник РФ був повернувся назад у напрямку Росії.
- Влада закликала громадян України перебувати в укриттях та не порушувати інформаційну тишу під час повітряних тривог.
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 9 жовтня 2024 року армія РФ завдала удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області РФ.
Окрім того, для нової атаки противник також використав 22-ма ударних БпЛА із Приморсько-Ахтарська — РФ., мис Чауда — Крим.
Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила:
авіацію,
зенітні ракетні війська,
підрозділи РЕБ,
мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Що відомо про ситуацію на Полтавщині та Київщині після російської атаки
Увечері 8 жовтня російські війська атакували Полтавську область — під удар ворога потрапив промисловий об’єкт.
Про це повідомив очільник місцевої ОВА Філіп Пронін.
Як зазначив Філіп Пронін, в результаті атаки ніхто не постраждав.
У ніч на 9 жовтня у повітряному просторі Київщині були зафіксовані безпілотники, протиповітряна оборона відпрацювала по цілях.
Влада закликала громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
О 03:22 пролунав відбій повітряної тривоги.
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