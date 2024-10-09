Атака РФ на Україну 9 жовтня. Жодний російський дрон не досягнув цілі
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Україну 9 жовтня. Жодний російський дрон не досягнув цілі

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Уночі 9 жовтня російські окупанти знову випустили по мирним українських містах та селах ракети й десятки безпілотників. Силам ППО вдалося успішно відбити атаку ворожих дронів.

Головні тези:

  • Сили ППО збивали російські дрони в Одеській, Вінницькій та Київській областях.
  • Ще один ударний безпілотник РФ був повернувся назад у напрямку Росії.
  • Влада закликала громадян України перебувати в укриттях та не порушувати інформаційну тишу під час повітряних тривог.

Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 9 жовтня 2024 року армія РФ завдала удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області РФ.

Окрім того, для нової атаки противник також використав 22-ма ударних БпЛА із Приморсько-Ахтарська — РФ., мис Чауда — Крим.

Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила:

  • авіацію,

  • зенітні ракетні війська,

  • підрозділи РЕБ,

  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії! Разом — до перемоги! — повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про ситуацію на Полтавщині та Київщині після російської атаки

Увечері 8 жовтня російські війська атакували Полтавську область — під удар ворога потрапив промисловий об’єкт.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Філіп Пронін.

Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового об’єкта в області, — заявив він.

Як зазначив Філіп Пронін, в результаті атаки ніхто не постраждав.

У ніч на 9 жовтня у повітряному просторі Київщині були зафіксовані безпілотники, протиповітряна оборона відпрацювала по цілях.

Влада закликала громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників, — нагадали в КОВА.

О 03:22 пролунав відбій повітряної тривоги.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ у НАТО. Прем'єр Словаччини публічно пригрозив Україні
Фіцо
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Під Брянськом РФ детонує ракетно-артилерійський арсенал — відео
Під Брянськом РФ детонує ракетно-артилерійський арсенал — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мінус 1150 солдатів та 19 артсистем. Генштаб озвучив втрати армії РФ
Генштаб ЗСУ
Мінус 1150 солдатів та 19 артсистем. Генштаб озвучив втрати армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?