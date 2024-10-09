Атака РФ на Украину 9 октября. Ни один российский дрон не достиг цели
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Украину 9 октября. Ни один российский дрон не достиг цели

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 9 октября российские оккупанты снова выпустили по мирным украинским городам и селам ракеты и десятки беспилотников. Силам ПВО удалось успешно отразить атаку вражеских дронов.

Главные тезисы

  • Силы ПВО сбивали российские дроны в Одесской, Винницкой и Киевской областях.
  • Еще один ударный беспилотник РФ вернулся назад в направлении России.
  • Власти призвали граждан Украины находиться в укрытиях и не нарушать информационную тишину во время воздушных тревог.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 октября 2024 года армия РФ нанесла удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ.

Кроме того, для новой атаки противник также использовал 22 ударных БпЛА из Приморско-Ахтарска — РФ., мыс Чауда — Крым.

Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла:

  • авиацию,

  • зенитные ракетные войска,

  • подразделы РЭБ,

  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БПЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник вернулся в направлении России! Вместе — к победе! — сообщают Воздушные силы ВСУ.

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о ситуации в Полтавской и Киевской областях после российской атаки

Вечером 8 октября российские войска атаковали Полтавскую область — под удар врага попал промышленный объект.

Об этом сообщил глава местной ОВА Филипп Пронин.

Вчера вечером враг атаковал Полтавщину тремя баллистическими ракетами. Есть повреждения промышленного объекта в области, — заявил он.

Как отметил Филипп Пронин, в результате атаки никто не пострадал.

В ночь на 9 октября в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы беспилотники, противовоздушная оборона отработала по целям.

Власти призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников, — напомнили в КОВА.

В 03:22 раздался отбой воздушной тревоги.

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