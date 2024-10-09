Атака РФ на Украину 9 октября. Ни один российский дрон не достиг цели

Ночью 9 октября российские оккупанты снова выпустили по мирным украинским городам и селам ракеты и десятки беспилотников. Силам ПВО удалось успешно отразить атаку вражеских дронов.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 октября 2024 года армия РФ нанесла удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ.

Кроме того, для новой атаки противник также использовал 22 ударных БпЛА из Приморско-Ахтарска — РФ., мыс Чауда — Крым.

Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла:

авиацию,

зенитные ракетные войска,

подразделы РЭБ,

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БПЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник вернулся в направлении России! Вместе — к победе! — сообщают Воздушные силы ВСУ. Поделиться

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о ситуации в Полтавской и Киевской областях после российской атаки

Вечером 8 октября российские войска атаковали Полтавскую область — под удар врага попал промышленный объект.

Об этом сообщил глава местной ОВА Филипп Пронин.

Вчера вечером враг атаковал Полтавщину тремя баллистическими ракетами. Есть повреждения промышленного объекта в области, — заявил он. Поделиться

Как отметил Филипп Пронин, в результате атаки никто не пострадал.

В ночь на 9 октября в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы беспилотники, противовоздушная оборона отработала по целям.

Власти призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников, — напомнили в КОВА. Поделиться

В 03:22 раздался отбой воздушной тревоги.