Атака РФ на Украину 9 октября. Ни один российский дрон не достиг цели

Ночью 9 октября российские оккупанты снова выпустили по мирным украинским городам и селам ракеты и десятки беспилотников. Силам ПВО удалось успешно отразить атаку вражеских дронов.
Главные тезисы
- Силы ПВО сбивали российские дроны в Одесской, Винницкой и Киевской областях.
- Еще один ударный беспилотник РФ вернулся назад в направлении России.
- Власти призвали граждан Украины находиться в укрытиях и не нарушать информационную тишину во время воздушных тревог.
Силы ПВО объявили результаты своей работы
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 октября 2024 года армия РФ нанесла удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ.
Кроме того, для новой атаки противник также использовал 22 ударных БпЛА из Приморско-Ахтарска — РФ., мыс Чауда — Крым.
Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла:
авиацию,
зенитные ракетные войска,
подразделы РЭБ,
мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Что известно о ситуации в Полтавской и Киевской областях после российской атаки
Вечером 8 октября российские войска атаковали Полтавскую область — под удар врага попал промышленный объект.
Об этом сообщил глава местной ОВА Филипп Пронин.
Как отметил Филипп Пронин, в результате атаки никто не пострадал.
В ночь на 9 октября в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы беспилотники, противовоздушная оборона отработала по целям.
Власти призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
В 03:22 раздался отбой воздушной тревоги.
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