Атака РФ по Дніпропетровщині — кількість поранених збільшилася до 17 осіб

У Дніпрі внаслідок ранкової атаки БПЛА кількість поранених зросла до 17 осіб.
Головні тези:
- Кількість поранених внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщині збільшилася до 17 осіб.
- Семеро постраждалих госпіталізовані, серед яких є ті, чий стан оцінюється як важкий або середньої тяжкості.
Росія била по Дніпропетровщині: 17 поранених за день
Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
До 17 збільшилася кількість постраждалих через ворожий удар у Дніпровському районі.
Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки одна людина загинула. У Дніпрі знищено автобус, зупинку громадського транспорту, легкові авто, пошкоджено магазин.
