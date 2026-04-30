Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по Дніпропетровщині — кількість поранених збільшилася до 17 осіб

Дніпропетровщина
Read in English
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

У Дніпрі внаслідок ранкової атаки БПЛА кількість поранених зросла до 17 осіб.

Головні тези:

  • Кількість поранених внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщині збільшилася до 17 осіб.
  • Семеро постраждалих госпіталізовані, серед яких є ті, чий стан оцінюється як важкий або середньої тяжкості.

Росія била по Дніпропетровщині: 17 поранених за день

Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

До 17 збільшилася кількість постраждалих через ворожий удар у Дніпровському районі.

Дніпропетровщина після атаки РФ

Він додав, що семеро постраждалих госпіталізовані. У важкому стані перебувають 65-річний чоловік, ще один чоловік 33 років та жінки 28, 35, 43, 44 і 54 років у стані середньої тяжкості.

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки одна людина загинула. У Дніпрі знищено автобус, зупинку громадського транспорту, легкові авто, пошкоджено магазин.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?