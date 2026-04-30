Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Днепропетровщине — количество раненых увеличилось до 17 человек

Днепропетровщина
Read in English
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

В Днепре в результате утренней атаки БПЛА количество раненых возросло до 17 человек.

Главные тезисы

  • Количество раненых в результате атаки РФ на Днепропетровщине увеличилось до 17 человек, среди которых есть тяжелые случаи.
  • Семь пострадавших были госпитализированы, включая мужчину 65 лет и женщин в возрасте от 28 до 54 лет с различной степенью тяжести.

Россия била по Днепропетровщине: 17 раненых за день

Об этом написал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

До 17 увеличилось количество пострадавших из-за вражеского удара в Днепровском районе.

Днепропетровщина после атаки РФ

Он добавил, что семеро пострадавших госпитализированы. В тяжелом состоянии находятся 65-летний мужчина, еще один мужчина 33 года и женщины 28, 35, 43, 44 и 54 лет в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате атаки один человек погиб. В Днепре уничтожен автобус, остановка общественного транспорта, легковые авто, поврежден магазин.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?