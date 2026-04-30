Атака РФ по Днепропетровщине — количество раненых увеличилось до 17 человек

В Днепре в результате утренней атаки БПЛА количество раненых возросло до 17 человек.
Главные тезисы
- Количество раненых в результате атаки РФ на Днепропетровщине увеличилось до 17 человек, среди которых есть тяжелые случаи.
- Семь пострадавших были госпитализированы, включая мужчину 65 лет и женщин в возрасте от 28 до 54 лет с различной степенью тяжести.
Россия била по Днепропетровщине: 17 раненых за день
Об этом написал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
До 17 увеличилось количество пострадавших из-за вражеского удара в Днепровском районе.
Ранее сообщалось, что в результате атаки один человек погиб. В Днепре уничтожен автобус, остановка общественного транспорта, легковые авто, поврежден магазин.
Больше по теме
