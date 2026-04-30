Россия ударила по Днепропетровщине — есть погибший и 5 раненых
Источник:  Днепропетровская ОГА

В результате российской атаки на Днепровский район утром 30 апреля один человек погиб и 5 получили ранения.

  • Российская атака на Днепровский район 30 апреля привела к одному погибшему и 5 раненым.
  • Удар россиян уничтожил магазин и автомобили в районе, а также вызвал пожар, локализованный спасателями.

Россия убила человека на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Один человек погиб, еще один получил ранения из-за атаки россиян на Днепровский район. В результате удара занялись магазин и автомобили рядом.

Позже стало известно о четырех пострадавших в Днепровском районе.

Трое госпитализированы. 65-летний мужчина "тяжелый". Женщины 43 и 54 лет находятся в состоянии средней тяжести. Мужчине 59 лет оказали помощь на месте.

Спасатели локализовали пожар, возникший из-за атаки россиян.

Позже власти сообщили, что пострадавших уже 5.

