Удар РФ по Днепру. Спасатели извлекли из-под завалов тело 23-летней женщины

В Днепре в ночь на 23 апреля раздались взрывы. В результате атаки повреждена многоэтажка. Также есть 3 погибших и 10 раненых, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Спасатели в Днепре достали из-под завалов тело 23-летней женщины

По состоянию на 10:26 известно о трех погибших в результате российского удара.

Только спасатели обнаружили тело еще одного человека в изуродованной вражеским ударом многоэтажке. Таким образом, ночная атака россиян на Днепр унесла жизни трех человек.

Спасатели, в частности, извлекли тело жены Александра из-под завалов. Ее звали Карина. Женщине было 23 года.

В результате атаки дронами ночью 23 апреля повреждены также выставочный центр Союза художников Украины и магазин музыкальных инструментов.