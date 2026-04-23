Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Днепру. Спасатели извлекли из-под завалов тело 23-летней женщины

спасатели
Read in English
Читати українською
Источник:  Суспільне

В Днепре в ночь на 23 апреля раздались взрывы. В результате атаки повреждена многоэтажка. Также есть 3 погибших и 10 раненых, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Главные тезисы

  • Ночная атака по Днепру привела к разрушениям многоэтажного здания и гибели 3 человек.
  • Среди погибших была 23-летняя женщина, тело которой было обнаружено спасателями среди завалов.

Спасатели в Днепре достали из-под завалов тело 23-летней женщины

По состоянию на 10:26 известно о трех погибших в результате российского удара.

Только спасатели обнаружили тело еще одного человека в изуродованной вражеским ударом многоэтажке. Таким образом, ночная атака россиян на Днепр унесла жизни трех человек.

Спасатели, в частности, извлекли тело жены Александра из-под завалов. Ее звали Карина. Женщине было 23 года.

В результате атаки дронами ночью 23 апреля повреждены также выставочный центр Союза художников Украины и магазин музыкальных инструментов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ по Днепру — пострадали двое детей и женщина
Днепр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары по Днепру, Сумам и Чернигову
ДСНС Украины
ГСЧС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удар по многоэтажке в Днепре — погибли два человека, 10 раненых
Днепр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?