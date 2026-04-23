Удар РФ по Днепру. Спасатели извлекли из-под завалов тело 23-летней женщины

В Днепре в ночь на 23 апреля раздались взрывы. В результате атаки повреждена многоэтажка. Также есть 3 погибших и 10 раненых, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Главные тезисы
- Ночная атака по Днепру привела к разрушениям многоэтажного здания и гибели 3 человек.
- Среди погибших была 23-летняя женщина, тело которой было обнаружено спасателями среди завалов.
Спасатели в Днепре достали из-под завалов тело 23-летней женщины
По состоянию на 10:26 известно о трех погибших в результате российского удара.
Спасатели, в частности, извлекли тело жены Александра из-под завалов. Ее звали Карина. Женщине было 23 года.
В результате атаки дронами ночью 23 апреля повреждены также выставочный центр Союза художников Украины и магазин музыкальных инструментов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-