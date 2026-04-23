Россия нанесла удар по многоэтажке в Днепре — погибли два человека, 10 раненых

Число раненых от удара РФ по Днепру в ночь на 23 апреля возросло до десяти. Погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа. По его словам, до десяти возросло количество пострадавших из-за ночной вражеской атаки на Днепр.

Четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди них двое детей — девушки в возрасте 9 и 14 лет.

Днепр после атаки РФ

Ранее руководитель ОВА сообщал о девяти пострадавших.

Изуродованы 13-этажка, магазин, авто, админздание, не эксплуатировавшееся здание.

При этом Ганжа отметил, что россияне с вечера более 20 раз атаковали три района области беспилотниками.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская общины. Поврежденная инфраструктура, частный дом, гараж. Пострадала 64-летняя женщина. Лечится амбулаторно.

В Кривом Роге, по словам Ганжи, возник пожар. Повреждена инфраструктура.