Россия нанесла удар по многоэтажке в Днепре — погибли два человека, 10 раненых

Число раненых от удара РФ по Днепру в ночь на 23 апреля возросло до десяти. Погибли два человека.
Главные тезисы
- Российская агрессия привела к гибели двух человек и ранению десяти в Днепре.
- Атака российских войск на Днепр привела к серьезным разрушениям и пожарам в городе.
- Два детей, в возрасте 9 и 14 лет, были госпитализированы в результате вражеской атаки.
Россия убила двух человек в Днепре
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа. По его словам, до десяти возросло количество пострадавших из-за ночной вражеской атаки на Днепр.
Ранее руководитель ОВА сообщал о девяти пострадавших.
Изуродованы 13-этажка, магазин, авто, админздание, не эксплуатировавшееся здание.
При этом Ганжа отметил, что россияне с вечера более 20 раз атаковали три района области беспилотниками.
В Кривом Роге, по словам Ганжи, возник пожар. Повреждена инфраструктура.
Напомним, в ночь на 23 апреля российские войска атаковали Днепр, загорелись пожары, была повреждена жилая застройка. Ранее сообщалось о восьми раненых и двух погибших людях.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-