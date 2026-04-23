Росія завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі — загинули двоє людей, 10 поранених

Кількість поранених від удару РФ по Дніпру у ніч проти 23 квітня зросла до десяти. Загинули двоє людей.
Головні тези:
- Російська агресія призвела до загибелі двох осіб та поранення десяти у місті Дніпро.
- Наступні райони області також постраждали від атаки безпілотниками та обстрілу російської армії.
Росія вбила двох людей у Дніпрі
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, до десятьох зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку на Дніпро.
Раніше керівник ОВА повідомляв про дев'ятьох постраждалих.
Понівечені 13-поверхівка, магазин, авто, адмінбудівля, будівля, що не експлуатувалася.
При цьому Ганжа зауважив, що росіяни з вечора понад 20 разів атакували три райони області безпілотниками.
У Кривому Розі, за словами Ганжи, виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.
Нагадаємо, в ніч на 23 квітня російські війська атакували Дніпро, зайнялися пожежі, була пошкоджена житлова забудова. Раніше повідомлялося про вісьмох поранених та двох загиблих людей.
