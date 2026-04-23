Росія завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі — загинули двоє людей, 10 поранених
Дніпро
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Кількість поранених від удару РФ по Дніпру у ніч проти 23 квітня зросла до десяти. Загинули двоє людей.

Головні тези:

  • Російська агресія призвела до загибелі двох осіб та поранення десяти у місті Дніпро.
  • Наступні райони області також постраждали від атаки безпілотниками та обстрілу російської армії.

Росія вбила двох людей у Дніпрі

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, до десятьох зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку на Дніпро.

Четверо госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Серед них двоє дітей — дівчата віком 9 та 14 років.

Дніпро після атаки РФ

Раніше керівник ОВА повідомляв про дев'ятьох постраждалих.

Понівечені 13-поверхівка, магазин, авто, адмінбудівля, будівля, що не експлуатувалася.

При цьому Ганжа зауважив, що росіяни з вечора понад 20 разів атакували три райони області безпілотниками.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, гараж. Постраждала 64-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі, за словами Ганжи, виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, в ніч на 23 квітня російські війська атакували Дніпро, зайнялися пожежі, була пошкоджена житлова забудова. Раніше повідомлялося про вісьмох поранених та двох загиблих людей.

