Росія завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі — загинули двоє людей, 10 поранених

Кількість поранених від удару РФ по Дніпру у ніч проти 23 квітня зросла до десяти. Загинули двоє людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, до десятьох зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку на Дніпро.

Четверо госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Серед них двоє дітей — дівчата віком 9 та 14 років.

Дніпро після атаки РФ

Раніше керівник ОВА повідомляв про дев'ятьох постраждалих.

Понівечені 13-поверхівка, магазин, авто, адмінбудівля, будівля, що не експлуатувалася.

При цьому Ганжа зауважив, що росіяни з вечора понад 20 разів атакували три райони області безпілотниками.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, гараж. Постраждала 64-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі, за словами Ганжи, виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.