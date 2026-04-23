Удар РФ по Дніпру. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 23-річної жінки

У Дніпрі в ніч на 23 квітня пролунали вибухи. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка. Також є 3 загиблих та 10 поранених, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Головні тези:
- Російська атака на Дніпро призвела до пошкодження багатоповерхівки та 3 загиблих.
- Рятувальники виявили тіло 23-річної жінки серед завалів, що стало результатом нічних вибухів.
Рятувальники у Дніпрі дістали з-під завалів тіло 23-річної жінки
Станом на 10:26 відомо про трьох загиблих внаслідок російського удару.
Рятувальники, зокрема, дістали тіло дружини Олександра з-під завалів. Її звали Карина. Жінці було 23 роки.
Внаслідок атаки дронами вночі 23 квітня пошкоджено також виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.
