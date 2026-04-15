Атака РФ по Дніпру — постраждали двоє дітей та жінка

Російська армія атакувала Дніпро ввечері 15 квітня, поранено двох дітей та жінку.
Головні тези:
- Атака РФ призвела до постраждання двох дітей та жінки в Дніпрі.
- Один з поранених дітей - трьохрічний хлопчик, інший - 1,5-річний хлопчик.
Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Двоє дітей постраждали через атаку росіян на Дніпро. Це трирічний і 1,5-річний хлопчики. У них множинні садна.
Зазначається, що лікарі надають необхідну допомогу.
Окрім двох дітей, поранень дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Горіли й офісна будівля та гараж. Понівечені автівки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-