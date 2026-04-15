Атака РФ по Дніпру — постраждали двоє дітей та жінка
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по Дніпру — постраждали двоє дітей та жінка

Дніпро
Read in English
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російська армія атакувала Дніпро ввечері 15 квітня, поранено двох дітей та жінку.

Головні тези:

  • Атака РФ призвела до постраждання двох дітей та жінки в Дніпрі.
  • Один з поранених дітей - трьохрічний хлопчик, інший - 1,5-річний хлопчик.

Росія била по Дніпру: є поранені

Про це написав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Двоє дітей постраждали через атаку росіян на Дніпро. Це трирічний і 1,5-річний хлопчики. У них множинні садна.

Зазначається, що лікарі надають необхідну допомогу.

Внаслідок ворожої атаки сталося займання на території навчального закладу.

Окрім двох дітей, поранень дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Горіли й офісна будівля та гараж. Понівечені автівки.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?