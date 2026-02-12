Росія вночі завдала ударів по Дніпру — серед постраждалих є немовля

У Дніпрі внаслідок нічної російської атаки зазнали поранень четверо людей. Серед них - немовля, якому немає ще місяця.
Головні тези:
- Серед постраждалих від російської атаки по Дніпру - немовля, якому немає ще місяця.
- Атака спричинила пошкодження об'єктів інфраструктури, приватних будинків та автомобілів.
Четверо людей отримали травми і поранення через обстріл Дніпра Росією
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.
За його словами, вночі 12 лютого ворог масовано атакував Дніпро і район ракетами та безпілотниками.
У місті дістали поранень четверо людей. Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості, підкреслив Ганжа.
Через атаку сталося кілька займань. Пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та автомобілі.
У Нікопольському районі ворог бив з артилерії та атакував FPV-дроном Нікополь, Червоногригорівську і Покровську громади.
