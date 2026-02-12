Росія вночі завдала ударів по Дніпру — серед постраждалих є немовля
Росія вночі завдала ударів по Дніпру — серед постраждалих є немовля

Дніпро
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

У Дніпрі внаслідок нічної російської атаки зазнали поранень четверо людей. Серед них - немовля, якому немає ще місяця.

Головні тези:

  • Серед постраждалих від російської атаки по Дніпру - немовля, якому немає ще місяця.
  • Атака спричинила пошкодження об'єктів інфраструктури, приватних будинків та автомобілів.

Четверо людей отримали травми і поранення через обстріл Дніпра Росією

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, вночі 12 лютого ворог масовано атакував Дніпро і район ракетами та безпілотниками.

У місті дістали поранень четверо людей. Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості, підкреслив Ганжа.

Дніпро після атаки РФ

Через атаку сталося кілька займань. Пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та автомобілі.

Російські БПЛА атакували Роздорську і Васильківську громади в Синельниківському районі. Пошкоджені інфраструктура та дитсадок.

У Нікопольському районі ворог бив з артилерії та атакував FPV-дроном Нікополь, Червоногригорівську і Покровську громади.

