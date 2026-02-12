Россия ночью нанесла удары по Днепру — среди пострадавших есть младенец

В Днепре в результате ночной российской атаки получили ранения четыре человека. Среди них – младенец, которому нет еще месяца.
Четверо человек получили травмы и ранения из-за обстрела Днепра Россией
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.
По его словам, ночью 12 февраля враг массированно атаковал Днепр и район ракетами и беспилотниками.
В городе получили ранения четыре человека. Мальчик, которому еще нет и луны, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как среднюю тяжесть, подчеркнул Ганжа.
Из-за атаки произошло несколько возгораний. Повреждены объект инфраструктуры, частные дома и автомобили.
В Никопольском районе враг бил из артиллерии и атаковал FPV-дроном Никополь, Красногригорьевскую и Покровскую общины.
