Россия ночью нанесла удары по Днепру — среди пострадавших есть младенец
Россия ночью нанесла удары по Днепру — среди пострадавших есть младенец

Днепр
Источник:  Днепропетровская ОГА

В Днепре в результате ночной российской атаки получили ранения четыре человека. Среди них – младенец, которому нет еще месяца.

Главные тезисы

  • Ночная российская атака по Днепру привела к ранениям четырех человек, среди которых младенец.
  • Объекты инфраструктуры, частные дома и автомобили получили повреждения в результате обстрела.

Четверо человек получили травмы и ранения из-за обстрела Днепра Россией

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

По его словам, ночью 12 февраля враг массированно атаковал Днепр и район ракетами и беспилотниками.

В городе получили ранения четыре человека. Мальчик, которому еще нет и луны, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как среднюю тяжесть, подчеркнул Ганжа.

Днепр после атаки РФ

Из-за атаки произошло несколько возгораний. Повреждены объект инфраструктуры, частные дома и автомобили.

Российские БПЛА атаковали Роздорскую и Васильковскую общины в Синельниковском районе. Повреждены инфраструктура и детский сад.

В Никопольском районе враг бил из артиллерии и атаковал FPV-дроном Никополь, Красногригорьевскую и Покровскую общины.

