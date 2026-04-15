Атака РФ по Днепру — пострадали двое детей и женщина

Российская армия атаковала Днепр вечером 15 апреля, ранены двое детей и женщина.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала город Днепр, ранены двое маленьких детей и женщина.
- Дети, трехлетний и 1,5-летний мальчики, получили множественные ссадины в результате вражеской атаки.
Россия била по Днепру: есть раненые
Об этом написал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Двое детей пострадали из-за атаки россиян на Днепр. Это трехлетний и 1,5-летний мальчики. У них множественные ссадины.
Отмечается, что врачи оказывают необходимую помощь.
Кроме двоих детей, ранения получила 38-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Горели и офисное здание и гараж. Изуродованные автомобили.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-