Удар РФ по Днепру 14 апреля — количество погибших возросло

В больнице скончался 47-летний мужчина, получивший ранения в результате удара российских войск по Днепру 14 апреля.
Главные тезисы
- Удар РФ по Днепру 14 апреля привел к смерти 47-летнего мужчины, раненного в результате военной атаки.
- Всего в результате вражеского удара погибли семь мужчин, а 27 человек были ранены.
- Медики в течение 10 дней боролись за жизнь пострадавшего, но его тяжелые травмы оказались смертельными.
В больнице Днепра скончался мужчина, раненный 14 апреля
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
14 апреля российская армия ударила по Днепру ракетой.
Отмечалось, что из-за вражеской атаки изуродованы АЗС и автомобили. По состоянию на вечер того дня было известно о пяти погибших и 27 раненых.
