Удар РФ по Днепру 14 апреля — количество погибших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Днепр
Read in English
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

В больнице скончался 47-летний мужчина, получивший ранения в результате удара российских войск по Днепру 14 апреля.

Главные тезисы

  • Удар РФ по Днепру 14 апреля привел к смерти 47-летнего мужчины, раненного в результате военной атаки.
  • Всего в результате вражеского удара погибли семь мужчин, а 27 человек были ранены.
  • Медики в течение 10 дней боролись за жизнь пострадавшего, но его тяжелые травмы оказались смертельными.

В больнице Днепра скончался мужчина, раненный 14 апреля

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

В течение 10 дней медики боролись за его жизнь. Но, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. В общей сложности из-за той вражеской атаки погибли семь мужчин.

14 апреля российская армия ударила по Днепру ракетой.

Отмечалось, что из-за вражеской атаки изуродованы АЗС и автомобили. По состоянию на вечер того дня было известно о пяти погибших и 27 раненых.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Днепр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ДСНС Украины
ГСЧС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
спасатели

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?