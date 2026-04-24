Удар РФ по Дніпру 14 квітня — кількість загиблих зросла

У лікарні помер 47-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок удару російських військ по Дніпру 14 квітня.
Головні тези:
- Удар РФ по Дніпру 14 квітня призвів до загибелі семеро чоловіків, включаючи пораненого 47-річного чоловіка, який помер у лікарні від важких травм.
- За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, медики протягом 10 днів намагалися врятувати життя постраждалого, але, на жаль, він помер через отримані травми.
У лікарні Дніпра помер чоловік, поранений 14 квітня
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
14 квітня російська армія вдарила по Дніпру ракетою.
Зазначалося, що через ворожу атаку понівечені АЗС й автомобілі. Станом на вечір того дня було відомо про п'ятьох загиблих і 27 поранених.
