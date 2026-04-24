Удар РФ по Дніпру 14 квітня — кількість загиблих зросла
Джерело: Дніпропетровська ОДА

У лікарні помер 47-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок удару російських військ по Дніпру 14 квітня.

Головні тези:

  • Удар РФ по Дніпру 14 квітня призвів до загибелі семеро чоловіків, включаючи пораненого 47-річного чоловіка, який помер у лікарні від важких травм.
  • За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, медики протягом 10 днів намагалися врятувати життя постраждалого, але, на жаль, він помер через отримані травми.

У лікарні Дніпра помер чоловік, поранений 14 квітня

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Упродовж 10 днів медики боролися за його життя. Але, на жаль, травми виявилися занадто важкими. Загалом через ту ворожу атаку загинули семеро чоловіків.

14 квітня російська армія вдарила по Дніпру ракетою.

Зазначалося, що через ворожу атаку понівечені АЗС й автомобілі. Станом на вечір того дня було відомо про п'ятьох загиблих і 27 поранених.

Більше по темі

