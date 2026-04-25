Массированная атака РФ по Днепру — количество пострадавших возросло до 46 человек

Число пострадавших после вражеского удара по Днепру 25 апреля возросло до 46 человек, среди них пятеро детей.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Уже 46 раненых из-за массированной атаки россиян на Днепр. Среди них пятеро детей. Госпитализированы 23 пострадавших. Две женщины — 26 и 44 лет в тяжелом состоянии. Александр Ганжа Начальник Днепропетровской ОВА

Он заверил, что всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Россияне днем 25 апреля снова ударили по Днепру, поврежден жилой дом, погибли люди. Было известно всего в городе о 34 пострадавших из-за российского террора ночью и в течение дня. Пять человек погибли.