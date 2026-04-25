Массированная атака РФ по Днепру — количество пострадавших возросло до 46 человек

Число пострадавших после вражеского удара по Днепру 25 апреля возросло до 46 человек, среди них пятеро детей.
Главные тезисы
- Уже 46 раненых из-за массированной атаки россиян на Днепр.
- Госпитализированы 23 пострадавших. Две женщины – 26 и 44 лет в тяжелом состоянии.
В Днепре пострадали 46 человек из-за массированной атаки РФ
Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Он заверил, что всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
Россияне днем 25 апреля снова ударили по Днепру, поврежден жилой дом, погибли люди. Было известно всего в городе о 34 пострадавших из-за российского террора ночью и в течение дня. Пять человек погибли.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-