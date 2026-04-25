Масована атака РФ по Дніпру — кількість постраждалих зросла до 46 осіб

Кількість постраждалих після ворожого удару по Дніпру 25 квітня зросла до 46 людей, серед них п’ятеро дітей.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Уже 46 поранених через масовану атаку росіян на Дніпро. Серед них п’ятеро дітей. Ушпиталені 23 постраждалих. Дві жінки – 26 та 44 років у важкому стані. Олександр Ганжа Начальник Дніпропетровської ОВА

Він запевнив, що усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Росіяни удень 25 квітня знову вдарили по Дніпру, пошкоджено житловий будинок, загинули люди. Було відомо загалом у місті про 34 постраждалих через російський терор вночі та протягом дня. П'ятеро людей загинули.