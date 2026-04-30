Росія ударила по Дніпропетровщині — є загиблий і 5 поранених
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Унаслідок російської атаки на Дніпровський район уранці 30 квітня одна людина загинула і 5 отримали поранення.

Головні тези:

  • Російська атака на Дніпровський район призвела до загибелі однієї людини і поранення 5 осіб.
  • Унаслідок удару росіян знищені магазин та автомобілі у районі.
  • 5 постраждалих доставлено до лікарень, серед яких є критичні випадки.

Росія вбила людину на Дніпропетровщині

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Одна людина загинула, ще одна дістала поранень через атаку росіян на Дніпровський район. Внаслідок удару зайнялися магазин та автомобілі поруч.

Пізніше стало відомо про чотирьох постраждалих у Дніпровському районі.

Троє госпіталізовані. 65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці.

Рятувальники локалізували пожежу, яка виникла через атаку росіян.

Пізніше влада повідомила, що постраждалих вже 5.

Більше по темі

Удар РФ по Дніпру. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 23-річної жінки
Удар РФ по Дніпру 14 квітня — кількість загиблих зросла
Масована атака РФ по Дніпру — кількість постраждалих зросла до 46 осіб
