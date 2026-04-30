Росія ударила по Дніпропетровщині — є загиблий і 5 поранених

Унаслідок російської атаки на Дніпровський район уранці 30 квітня одна людина загинула і 5 отримали поранення.
Головні тези:
- Російська атака на Дніпровський район призвела до загибелі однієї людини і поранення 5 осіб.
- Унаслідок удару росіян знищені магазин та автомобілі у районі.
- 5 постраждалих доставлено до лікарень, серед яких є критичні випадки.
Росія вбила людину на Дніпропетровщині
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Пізніше стало відомо про чотирьох постраждалих у Дніпровському районі.
Троє госпіталізовані. 65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці.
Рятувальники локалізували пожежу, яка виникла через атаку росіян.
