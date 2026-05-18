Атака РФ по Дніпру — кількість поранених зросла

У Дніпрі продовжує збільшуватись кількість постраждалих внаслідок ворожої нічної атаки. Наразі відомо вже про 23 людини.
Головні тези:
- Кількість поранених у Дніпрі зросла після атаки РФ.
- У результаті нападу постраждали 23 людини, серед яких троє дітей.
23 людини отримали поранення через атаку РФ по Дніпру
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Пізніше стало відомо, що 5-місячному хлопчику знадобилася меддопомога після нічної ворожої атаки на Дніпро. Дитина на амбулаторному лікуванні.
Кількість постраждалих у місті зросла до 23, серед них троє дітей. Восьмеро людей госпіталізовані.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-