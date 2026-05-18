Атака РФ по Днепру — количество раненых возросло

В Днепре продолжает увеличиваться количество пострадавших в результате вражеской ночной атаки. Пока известно уже о 23 человеках.
Главные тезисы
- Количество пострадавших в Днепре в результате атаки РФ увеличилось до 23 человек, в том числе трое детей.
- Из пострадавших 8 человек госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
- Ночная вражеская атака на Днепр привела к тому, что 5-месячному младенцу потребовалась медпомощь.
23 человека получили ранения из-за атаки РФ по Днепру
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Позже стало известно, что 5-месячному мальчику понадобилась медпомощь после ночной вражеской атаки на Днепр. Ребенок на амбулаторном лечении.
Число пострадавших в городе возросло до 23, среди них трое детей. Восемь человек госпитализированы.
