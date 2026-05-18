Атака РФ по Днепру — количество раненых возросло

Уже 22 пострадавших из-за ночной атаки россиян на Днепр. Среди них 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Восемь человек госпитализированы — это 5 женщин и 3 мужчин. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.