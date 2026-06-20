Атака РФ по Київщині. Кількість постраждалих зросла до 4 людей

У Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників 20 червня сталася пожежа складських приміщень, постраждав 40-річний чоловік. Ще троє людей постраждали у Вишгородському районі.

На Київщині постраждали 4 людей через російські обстріли

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, рятувальники вже локалізували займання. Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння госпіталізували до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Пізніше Калашник повідомив, що ще троє жителів області постраждали у Вишгородському районі.

Чоловік отримав опіки рук та ніг, а також осколковий перелом ноги. У жінки діагностовано осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна та гомілки. Ще одна жінка зазнала контузії. Поширити

За його даними, усіх постраждалих доправили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Також через ворожу атаку пошкоджень зазнав автомобіль.