Атака РФ по Київщині. Кількість постраждалих зросла до 4 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по Київщині. Кількість постраждалих зросла до 4 людей

Київська ОВА
ДСНС
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У Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників 20 червня сталася пожежа складських приміщень, постраждав 40-річний чоловік. Ще троє людей постраждали у Вишгородському районі.

Головні тези:

  • У Бориспільському районі Київської області сталася пожежа складських приміщень внаслідок атаки російських безпілотників.
  • 40-річний чоловік отруївся продуктами горіння та був госпіталізований, троє інших людей також постраждали у Вишгородському районі.

На Київщині постраждали 4 людей через російські обстріли

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, рятувальники вже локалізували займання. Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння госпіталізували до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Пізніше Калашник повідомив, що ще троє жителів області постраждали у Вишгородському районі.

Чоловік отримав опіки рук та ніг, а також осколковий перелом ноги. У жінки діагностовано осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна та гомілки. Ще одна жінка зазнала контузії.

За його даними, усіх постраждалих доправили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Також через ворожу атаку пошкоджень зазнав автомобіль.

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