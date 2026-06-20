Атака РФ по Киевской области. Число пострадавших возросло до 4 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Киевской области. Число пострадавших возросло до 4 человек

Киевская ОВА
пожар
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В Бориспольском районе Киевской области в результате атаки российских беспилотников 20 июня произошел пожар складских помещений, пострадал 40-летний мужчина. Еще три человека пострадали в Вышгородском районе.

Главные тезисы

  • Число пострадавших от атаки России по Киевской области увеличилось до 4 человек.
  • 40-летний мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения после пожара складских помещений.

В Киевской области пострадали 4 человека из-за российских обстрелов

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, спасатели уже локализовали возгорание. Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.

Мужчину 40 лет с отравлением продуктами горения госпитализировали в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Позже Калашник сообщил, что еще три жителя области пострадали в Вышгородском районе.

Муж получил ожоги рук и ног, а также осколочный перелом ноги. У женщины диагностированы осколочные ранения рук и лица, ушибы бедра и голени. Еще одна женщина претерпела контузию.

По его данным, всех пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Также из-за вражеской атаки повреждения получил автомобиль.

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