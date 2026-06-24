Атака РФ по Конотопу — поранення отримали 6 людей

У Конотопі на Сумщині кількість постраждалих через удар РФ по кінотеатру зросла до шести.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ по Конотопу поранено 6 громадян.
- Російські безпілотники спричинили загоряння в кінотеатрі під час атаки на центр міста.
РФ атакувала Конотоп: 6 поранених
Сьогодні російські безпілотники атакували центр м. Конотопа. Внаслідок влучання сталося загоряння в кінотеатрі. Попередньо, травми отримало 6 громадян.
Зазначається, що через загрози повторних атак фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи. Всі осередки горіння ліквідували.
Російські війська вдень атакували дронами кінотеатр у центрі Конотопа Сумської області, було відомо про чотирьох постраждалих.
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