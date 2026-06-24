Атака РФ по Конотопу — поранення отримали 6 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по Конотопу — поранення отримали 6 людей

ДСНС України
Конотоп

У Конотопі на Сумщині кількість постраждалих через удар РФ по кінотеатру зросла до шести.

Головні тези:

  • У результаті атаки РФ по Конотопу поранено 6 громадян.
  • Російські безпілотники спричинили загоряння в кінотеатрі під час атаки на центр міста.

РФ атакувала Конотоп: 6 поранених

Сьогодні російські безпілотники атакували центр м. Конотопа. Внаслідок влучання сталося загоряння в кінотеатрі. Попередньо, травми отримало 6 громадян.

Зазначається, що через загрози повторних атак фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи. Всі осередки горіння ліквідували.

Російські війська вдень атакували дронами кінотеатр у центрі Конотопа Сумської області, було відомо про чотирьох постраждалих.

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