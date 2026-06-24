Атака РФ по Конотопу — ранения получили 6 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Конотопу — ранения получили 6 человек

ДСНС Украины
Конотоп
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В Конотопе на Сумщине количество пострадавших из-за удара РФ по кинотеатру возросло до шести.

Главные тезисы

  • В результате атаки РФ по Конотопу ранения получили 6 человек.
  • Российские беспилотники провоцировали пожар в кинотеатре в центре города.

РФ атаковала Конотоп: 6 раненых

Сегодня российские беспилотники атаковали центр г. Конотопа. В результате попадания произошло возгорание в кинотеатре. Предварительно травмы получили 6 граждан.

Отмечается, что из-за угроз повторных атак специалисты ГСЧС временно приостанавливали работы. Все очаги горения ликвидировали.

Российские войска днем атаковали дронами кинотеатр в центре Конотопа Сумской области, было известно о четырех пострадавших.

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