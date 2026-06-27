Атака РФ по Сумщині — кількість постраждалих зросла до 18 осіб
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по Сумщині — кількість постраждалих зросла до 18 осіб

Сумська ОВА
Суми
Read in English

Кількість постраждалих унаслідок ранкової російської атаки на Сумську громаду зросла до 18.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих від російської атаки на Сумщині зросла до 18 осіб.
  • Російські війська застосували швидкісні реактивні безпілотники у нападі на селище, що призвело до руйнувань на 7 адресах.

Росія атакувала реактивними шахедами Сумщину: 18 поранених

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За уточненими даними, російські війська атакували громаду трьома швидкісними реактивними безпілотниками. Через високу швидкість польоту такі БпЛА значно складніше виявляти та збивати.

Пошкодження зафіксували за сімома адресами. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, транспорт і об'єкти інфраструктури.

Найважчих травм зазнала 47-річна жінка, яка постраждала внаслідок удару поблизу багатоповерхівки. Вона перебуває під наглядом медиків. У лікарнях також залишаються двоє дітей і двоє дорослих. Решті постраждалих надали допомогу на місці або після огляду відпустили додому. Ліквідація наслідків російської атаки триває.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Суми та Дніпропетровщину — постраждали 14 людей
ДСНС України
Атаки РФ на Суми та Дніпропетровщину — які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ масовано атакувала Суми — є постраждалі
Сумська ОВА
Суми
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Суми — постраждали 6 цивільних
Сумська ОВА
Нова атака Росії на Суми - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?