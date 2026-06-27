Атака РФ по Сумщині — кількість постраждалих зросла до 18 осіб

Кількість постраждалих унаслідок ранкової російської атаки на Сумську громаду зросла до 18.
Головні тези:
- Кількість постраждалих від російської атаки на Сумщині зросла до 18 осіб.
- Російські війська застосували швидкісні реактивні безпілотники у нападі на селище, що призвело до руйнувань на 7 адресах.
Росія атакувала реактивними шахедами Сумщину: 18 поранених
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Пошкодження зафіксували за сімома адресами. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, транспорт і об'єкти інфраструктури.
Найважчих травм зазнала 47-річна жінка, яка постраждала внаслідок удару поблизу багатоповерхівки. Вона перебуває під наглядом медиків. У лікарнях також залишаються двоє дітей і двоє дорослих. Решті постраждалих надали допомогу на місці або після огляду відпустили додому. Ліквідація наслідків російської атаки триває.
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