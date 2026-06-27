Атака РФ по Сумщині — кількість постраждалих зросла до 18 осіб

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За уточненими даними, російські війська атакували громаду трьома швидкісними реактивними безпілотниками. Через високу швидкість польоту такі БпЛА значно складніше виявляти та збивати.

Пошкодження зафіксували за сімома адресами. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, транспорт і об'єкти інфраструктури.

Найважчих травм зазнала 47-річна жінка, яка постраждала внаслідок удару поблизу багатоповерхівки. Вона перебуває під наглядом медиків. У лікарнях також залишаються двоє дітей і двоє дорослих. Решті постраждалих надали допомогу на місці або після огляду відпустили додому. Ліквідація наслідків російської атаки триває.